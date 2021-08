«Durant la meva estança he vist que és força més necessari fer un voluntariat ara que abans de la pandèmia», destaca Jana Brunet.

Afegeix que ara les persones han d’entrar soles a l’hospital perquè no poden anar acompanyades i l’equip de voluntaris pot donar suport moral a aquesta gent. «No podem curar les persones, però podem fer que ho passin el millor possible», indica. És la primera vegada que fa un voluntariat, i diu que «ha estat una de les millors experiències que he tingut». Sempre li ha agradat ajudar a la gent.

Remarca que no esperava aprendre tot el que ha après. Es mostra molt contenta. «Al principi em costava molt parlar amb algú desconegut, però gràcies a aquesta experiència he après a ser més directa». Recomana a tothom fer un voluntariat perquè «és necessari per a les persones que venen com a pacients, i per a tu perquè t’omple molt ajudar a la gent». Destaca que donar suport a les persones produeix una sensació molt gratificant. «El voluntariat ens fa madurar», diu.