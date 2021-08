Fem Manresa ha celebrat que s’hagi afegit la Línia 5 i el servei al Xup del bus nocturn que ofereixen per la festa major les línies 6, 7 i 8. Ha recordat que l’any passat van reclamar «a l’equip de govern que els manresans dels barris perifèrics també havien de poder gaudir del bus nocturn gratuït que funcionava durant tota la setmana de festa major».

Tot i això, la candidatura d’esquerres ha demanat que «no es tracti d’un fet aïllat, i que l’equip de govern deixi de donar l’esquena als barris perifèrics, especialment en matèria de mobilitat, com demostra la situació del bus del Xup, on els veïns s’han mobilitzat recollint firmes per aconseguir que la línia que connecta el barri amb el centre de la ciutat sigui de caràcter urbà per millorar-ne tant el preu com els horaris i l’adequació a les necessitats de les usuàries». Assenyalen que són els ciutadans que viuen als barris perifèrics «els que més profit treuen d’aquest tipus de campanyes, tenint en compte que són els que viuen més allunyats del centre» i que, «a més de la llarga caminada de retorn a casa, en molts casos l’han de fer per camins que no estan correctament il·luminats».