L’Esbart Manresà de l’Agrupació Cultural del Bages va brillar a l’estrena a Manresa de l’espectacle Vincles. Aquest divendres va omplir l’espai de la plaça Porxada. Les entrades es van esgotar en poques hores.

Vincles està dedicat al coreògraf i impulsor i investigador de la dansa tradicional a Catalunya Manuel Cubeles.

També es va poder veure el muntatge Festejant a càrrec d’exdansaires de l’entitat.

Mentre l’Esbart ballava a la plaça Porxada, el grup Fil3rro va actuar a can Font, un dels nous espais de la festa major. Amb les entrades també pràcticament esgotades, el trio del bages i l’Anoia, va mostrar la seva singular proposta de versions dels clàssics adaptats en català com l’Allellujah de Leo nard Cohen o el so del silenci de Simon & Garfunkel.

L’orquestra els Montgrins, per la seva part, també va fer ple al pati de l’Anònima en un doble concert amb els clàssics de sempre i també els darrers èxits musicals.

Són tres de les activitats programades per la Festa Major de Manresa que es van dur a terme aquest divendres amb el cartell d’entrades exhaurides.