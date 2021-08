«I no us semblaria simbòlic que el proper pregoner de la Festa Major de Manresa fos alguna persona de Sant Fruitós?». Amb aquesta pregunta a l’aire, l’arquitecta Itziar González ha clos aquest migdia al Conservatori de Manresa un pregó poètic que ha girat entorn la festa, l’urbanisme i la història. Un discurs en què ha reflexionat sobre la importància de fer de la celebració una revolta per capgirar-ho tot i trastocar l’ordre de les coses. En aquesta direcció, ha llançat la primera llavor pel canvi proposant que el proper afortunat sigui algú del poble del costat, «per oblidar cançons i dites que parlin de robatoris de cossos sants, de vells litigis i de rancúnies entre poblacions veïnes».

El suggeriment de la barcelonina fa referència a l’origen de la Festa Major de la ciutat. Aquest es remunta a l’any 1372, quan les relíquies dels cossos sants (Santa Agnès, Sant Fruitós i Sant Maurici) es van traslladar des de Sant Fruitós fins a la basílica de la Seu, que es trobava en ple procés de construcció. Un episodi que va provocar recels entre els municipis veïns que, avui en dia, encara ressonen en antigues tonades. González ha recalcat que «amb un sol gest» és possible produir un canvi i «plantar la llavor de la cooperació en el territori». En aquest sentit, ha insistit en la importància de fomentar l’intercanvi entre poblacions veïnes «per fer del Bages un dels primers indrets de Catalunya en iniciar la transició ecològica».

La pregonera ha estat escollida pel seu punt de vista social de l’arquitectura i l’urbanisme. Recentment, González s’ha especialitzat en teixits socials complexos i històrics, una tasca que lliga amb els projectes de revitalització del barri antic de Manresa. De fet, a aquest apartat, hi ha dedicat un part del pregó, posant en relleu que «una ciutat no pot créixer i expandir-se urbanitzant camps de conreus o boscos sense abans haver rehabilitat i rehabitat fins a la darrera casa del seu nucli antic». Les seves paraules han inspirat a les més de dues-centes persones que han assistit a l'acte institucional, que per primera vegada s’ha celebrat fora de l’edifici consistorial. El Teatre Conservatori ha esdevingut l’espai que ha acollit l'esdeveniment, que també ha comptat amb la ballada dels Gegantons i amb l'actuació de l'Orfeó Manresà.