La Trobada de Bateries va ser un dels actes que es va haver de suspendre la festa major de l’any passat a causa de la crisi sanitària. Aquest any ha tornat. Ha sigut aquest dissabte a la tarda. Ho ha fet amb menys participants que els de costum, una vintena, però amb una força i un ritme espectaculars.

Disposades al centre del pati de l’Anònima i sota la tutela d’Ernest Larroya, que a voltes era a la bateria i a voltes dirigint la sessió, els músics posaven el so de la bateria a diverses cançons. Les bateries estaven envoltades del públic que han assistit a l’acte que enguany ha comptat, també, amb una actuació de circ per arrodonir l’activitat. La trobada de bateries ha celebrat aquest any la seva 12a edició.

El 25è aniversari dels gegantons de la imatgeria

Aquest dissabte a la tarda la imatgeria ha estat les protagonistes de les visites guiades per conèixer cadascun dels seus elements. Es porten a terme al teatre Conservatori. Els gegantons han presumit de vestits nous. Els han estrenat en el seu 25è aniversari.

La visita no ha sigut dinàmica. Els assistents, per grups reduïts, s’asseien a platea i les principals figures eren a l’escenari. El guia explicava els detalls de cadascuna d’elles. A l’entrada, a la recepció del teatre, els nans rebien els visitants.

Les visites guiades a la imatgeria, amb reserva prèvia al Kursaal, es faran fins dilluns. Aquest diumenge, però, se celebrarà la tradicional ballada de la imatgeria. Serà a la 1 del migdia al Conservatori mateix.

Per altra part al pati del Casino, punt de referència dels espectacles familiars, hi ha hagut avui circ. Amb la companyia Mortadelo & Manzani. Hi havia programada l’actuació de Baires Bozzà, però la lesió d’un d’ells va fer que es canviés la companyia. Les entrades de la doble funció es van esgotar en poques hores.