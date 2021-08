L’organització de la festa major va ampliar ahir la capacitat dels concerts al parc de Can Font, que havien exhaurit entrades. Són el que es va fer ahir, el de demà de Salva Racero i el de dilluns de Manel Camp, que ahir també va esgotar les 60 noves localitats que es van posar a disposició. La decisió d’ampliar-les es va prendre pel bon funcionament del primer concert celebrat en aquest espai, dijous, en el qual es va poder comprovar que es complien amb escreix les mesures covid i que hi havia capacitat per poder ampliar el perímetre del recinte.