La Fundació Althaia de Manresa ha tingut aquest estiu més voluntaris joves que mai. 23 nois i noies han estat fent activitats de voluntariat a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Són 20 més que no pas el 2017. A Althaia es mostren molt satisfets amb el treball que han realitzat els participants de la campanya que va acabar ahir.

A l’hospital destaquen que la labor principal d’aquests voluntaris era la d’acompanyar als pacients. Una de les seves tasques era explicar a les persones que entraven les mesures sanitàries que havien de seguir a l’hospital, com posar-se gel hidroalcohòlic o portar mascareta.

Voluntaris molt implicats

Ajudaven a la gent que tenia dificultats per fer servir les màquines de l’entrada i els explicaven on havien de posar el codi de barres de la targeta sanitària per a obtenir la cita. Si veien que els pacients estaven perduts els indicaven, o fins i tot els portaven al lloc on havien d’anar. També feien companyia a les persones que estaven soles a les habitacions de l’hospital o mentre esperaven a ser traslladades. I a les que arribaven a Urgències, els hi donaven un plànol amb el circuit que havien de fer i se’ls ajudava a trobar les sales on eren atesos.

Fins i tot jugaven amb els nens ingressats a l’ala de pediatria. Hi ha infants que «passen moltes hores aquí, i els voluntaris feien que la seva estança a l’hospital fos més bona», indiquen a Sant Joan de Déu. A més a més destaquen la importància del servei de ludoteca que feien els joves quan els professors no hi eren.

A banda d’aquesta labor social amb les persones, també en feien d’altres, com repartir propaganda sobre la campanya de vacunació contra la covid-19 o informar i ajudar a descarregar l’aplicació per a mòbils d’Althaia. A l’hospital destaquen que els joves que fan el voluntariat «estan més integrats en el tema de la salut, perquè veuen la importància que tenen». A més a més, un cop a la setmana, contribuïen amb el projecte solidari infantojuvenil, en què posaven una parada a l’entrada de l’hospital per tal de recaptar diners per millorar els espais i les habitacions on es troben els infants i els joves.

Durant la pandèmia, però la varietat d’activitats que es feien es va reduir. «Per prevenció buscàvem tasques que es poguessin fer sense posar en risc a ningú», diuen a l’hospital.

Expliquen que abans els voluntaris feien acompanyament als pacients que estaven al Centre Hospitalari, o anaven al centre de disminuïts físics on els joves portaven jocs de taula, parlaven una estona amb ells o els hi posaven música.

Llibertat d’horaris

Els voluntaris no tenien uns horaris ni un temps establert per anar-hi. «Normalment venien dues, tres o quatre hores», indiquen a l’hospital, i assenyalen que tan sols se’ls demanava que quan hi acudien, ho fessin durant la setmana sencera, de dilluns a divendres. Afegeixen que tothom pot apuntar-se al voluntariat, que a l’estiu és del 5 de juliol al 27 d’agost. El primer dia que feien de voluntaris se’ls explicaven les tasques que farien i se’ls feia un recorregut per tot l’hospital perquè se’l coneguessin.

Tothom qui hi estigui interessat a apuntar-se, pot fer-ho posant-se en contacte amb el servei de voluntariat d’Althaia a través del correu electrònic voluntariat@althaia.cat o trucant al telèfon 93 875 93 00, i marcant l’extensió 3321.

Els voluntaris han augmentat de 3 a 23 joves en 5 anys

El voluntariat jove a Althaia va començar l’any 2017. En el primer programa que es va fer tan sols hi van participar 3 persones. L’any següent a l’hospital van fer una crida per tal de trobar voluntaris, i el 2018 s’hi van apuntar 6 joves. El 2019, es va duplicar la xifra, que va passar a ser de 13 nois i noies. El 2020, amb l’arribada de la pandèmia, els joves no van tenir por i va continuar creixent el nombre de voluntaris fins als 15. I aquest any, han estat 23 joves.