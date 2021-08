Als plans de la torre de Santa Caterina s’hi han trobat restes (poques) que fan pensar que antigament hi havia hagut una vil·la romana. Des de mitjans d’aquest mes, al jaciment excavat l’any passat, que ha quedat obert però protegit per una tanca, s’hi fa una segona campanya d’excavacions que podrien donar més informació sobre l’esmentat assentament. La intervenció també servirà per consolidar les restes trobades.

Ahir, unes 300 persones van poder entrar i passejar pel jaciment dins de l’activitat de la festa major Visites a la Manresa desconeguda, que any rere any és una de les més reeixides del programa.

Josep Galobart, del Centre d’Estudis del Bages (CEB), un dels guies de la visita, va situar el grup -cada quinze minuts en començava un- en la història de l’indret. Va explicar que per la documentació que se’n té ja se sabia que el segle XIII hi havia hagut un monestir de dones dedicat a Sant Cristòfol però que no va ser fins el 2013 que la troballa de ceràmica romana a l’indret per part de l’historiador Jordi Piñero mentre feia una recerca sobre camins, va fer decidir l’Ajuntament a organitzar-hi una prospecció arqueològica. Aquell monestir va ser abandonat per la Guerra Civil Catalana, el segle XV i, acabat el conflicte, s’hi va reedificar una capella dedicada a Santa Caterina i un mas al costat.

Les restes d’aquestes construccions són el que van poder visitar tot seguit, guiats en aquesta ocasió per l’arqueòleg Jordi Morera, que els va conduir entre les pedres i els va donar la informació necessària per poder-se fer una idea de què hi havia a cada lloc, tenint en compte que les restes de les diferents èpoques se sobreposen les unes a les altres i sense la lectura d’una persona experta és complicat poder-les interpretar. La diferència en el sistema de construcció dels murs depenent de l’època, la base d’un capitell del monestir que es va reutilitzar per fer les pilastres de la capella, una tomba trobada on hi havia la capella (en la primera fase de les excavacions se’n va trobar una a la zona del mas) i una cavitat de dimensions més petites on es van trobar ossos.

L’objectiu, ara, és aprofundir més en el terreny per, si és possible, poder viatjar encara més enrere en la història de la Manresa als plans de Santa Caterina.

Un mirador dalt de la torre

Després del jaciment, la següent i darrera parada va ser on hi ha la torre de Santa Caterina. L’historiador Francesc Comas, president del CEB, va fer notar als presents que en un dia amb les condicions atmosfèriques adequades, des de la torre es pot veure el castell de Cardona. Va explicar la història del baluard, que té 10 metres d’alçada i 10 de diàmetre i va acompanyar els assistents a l’interior de la construcció, que va explicar que l’Ajuntament té previst dotar d’un voladís a la part superior per tal que s’hi pugui pujar per gaudir, encara més, de les vistes privilegiades des de Santa Caterina.