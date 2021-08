La Policia Local de Manresa reforçarà el dispositiu de seguretat aquest cap de setmana de festa major per evitar botellots i situacions que puguin vulnerar les mesures de seguretat sanitàries que encara són vigents.

Entre aquestes no hi ha el toc de queda. Fins la setmana passada Manresa era entre les ciutats i poblacions catalanes que tenien confinament nocturn. Ara no n’hi ha cap. El Tribunal Superior de Justícia va tombar la sol·licitud del Govern català de mantenir-lo. Això va generar inquietud en alguns municipis, també a Manresa que es va trobar amb la decisió del tribunal i sense toc de queda pràcticament en vigílies de la festa major. Totes les activitats s’havien programat perquè es pogués complir el confinament nocturn i que tothom pogués ser a casa a 2/4 d’1 de la matinada.

Prudència i policia

Ara l’Ajuntament ha recordat que la pandèmia està activa, i demana prudència i sentit de responsabilitat a la ciutadania amb la voluntat de fer compatible la celebració de la festa major i dels actes festius i culturals amb la seguretat sanitària.

Per si de cas, però, també ha avisat que la Policia Local reforçarà el dispositiu de seguretat. S’incrementaran les actuacions preventives i els controls d’alcoholèmia a tota la ciutat, i en especial en aquells llocs més susceptibles de reunir botellots. La zona esportiva del Congost va ser una d’ells el cap de setmana passat. La matinada de dissabte a diumenge, ja sense toc de queda, s’hi van arribar a concentrar una setantena de vehicles.

L’Ajuntament també ha recordat que l’Ordenança de Civisme i el Decret Llei 20/2020 prohibeix el consum de begudes alcohòliques a la via pública. Les sancions poden arribar a ser de fins a 3.000 euros.

Les restriccions de seguretat sanitària a causa de la covid afecten la via pública i els parcs i jardins públics. A part de la prohibició de consumir alcohol, la normativa estableix que les trobades socials han de ser d’un màxim de 10 persones, excepte si són convivents. També que les taules dels establiments de restauració han de ser d’un màxim de 6 persones a l’interior i de 10 a l’exterior, i amb mascareta obligatòria mentre no es consumeixi. Bars i restaurants, i locals d’oci en general, han de tancar a 2/4 d’1 de la nit. L’Ajuntament també recorda que la mascareta no és obligatòria al carrer sempre i quant es pugui mantenir la distància social de metre i mig.

Més il·luminació

A més a més d’apel·lar a la prudència i al sentit comú, el govern municipal també incrementarà la il·luminació a determinats carrers per generar més sensació de seguretat. Hi haurà nous punts de llum a la Baixada dels Jueus, al carrer del Bisbe, al carrer Botí, carrer de la Canal, al voltant del mercat Puigmercadal amb carrer Canal, al carrer Sant Pere i a la plaça de Sant Ignasi Malalt.