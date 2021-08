Ana Uclés és la coordinadora del voluntariat d’Althaia des de 2018. Explica que el que vol aconseguir amb els nois i noies que van a ajudar com a voluntaris és que «es facin partícips del que estan fent».

Destaca que tot i que cadascun dels joves que hi acudeixen són diferents, tenen una cosa molt important en comú que és que són solidaris i tenen ganes d’ajudar als altres. Uclés indica que aquest tipus de voluntariats serveixen als adolescents, «que sovint vénen de l’institut o l’escola», per aprendre com funciona una empresa i com es treballa en una organització. Respecte als voluntaris d’aquest estiu, la coordinadora destaca que «han superat amb escreix les expectatives».

La part més difícil per als joves és, segons Uclés, la primera setmana en què han d’aprendre com funciona tot. «Els hi deixo una mica de màniga ampla perquè ells acabin sabent el que s’ha de fer i s’organitzin entre ells», indica Uclés. Afegeix que és una forma d’aprendre i que d’aquesta manera els voluntaris han d’integrar-se i repartir-se les tasques entre ells mateixos. «El que vull és que estiguin integrats dins de l’hospital, que tots vagin a una», assenyala la coordinadora. Ana Uclés creu que sense aquesta llibertat els voluntariats a Althaia no serien el mateix. Destaca que d’aquesta forma, els nois i noies han de ser responsables del que s’ha de fer i com ho han de fer. I que aquesta experiència els hi serveix per conèixer la realitat del que es trobaran al món laboral.