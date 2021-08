La cultura popular ha sigut una de les grans protagonistes dels actes de la Festa Major de Manresa d’aquest diumenge.

Al migdia al pati del Casino hi ha hagut els castells dels Tirallongues, que han actuat en públic després de més d’un any sense poder fer-ho a causa de la pandèmia. Al final de l’acte hi ha hagut fins i tot qui ha arrancat a plorar d’emoció, mentre el públic els ovacionava amb un llarg aplaudiment. Els més petits de la colla dels Tirallongues han sigut un dels grans protagonistes del retorn dels castells. La jornada ha estat dedicada a ells, i han sigut ells, també, els qui han volgut sorprendre el públic amb 9 pilars de dos perfectament formats.

Ballada de la imatgeria manresana

Al migdia també hi ha hagut la ballada de la imatgeria de Manresa. Igual que l’any passat, s’ha celebrat al teatre Conservatori, per on hi han desfilat i ballat els cavallets de Sant Jordi, els enjogassats nans, els gegantons, l’hereu i la pubilla, el gegant i la geganta, el majestuós lleó i la imponent àliga de Manresa.

La ballada ha començat amb una sardana a càrrec del grup Dintre el Bosc, que celebra el seu 70è aniversari, i ha acabat amb el ball del Rossinyol i la Bolangera a càrrec de l’Esbart Manresà.

El programa d'actes per aquesta tarda

Ja a la tarda als terrenys de Cal Cuques, entorn de la Torre Lluvià, hi haurà una nova sessió del cicle Microscòpies que uneix art i natura. A les 7 de la tarda hi haurà l’espectacle Natura i moviment a càrrec de Nil Nebot i la ballarina i coreògrafa Carlota de Carvajal. A la mateixa hora hi haurà màgia al pati de l’Anònima mentre que a la plaça Porxada, també a les 7 de la tarda, es durà a terme la proclamació de la pubilla i l’hereu de Manresa 2021. És un dels actes que no es van poder celebrar l’any passat, de forma que l’actual pubilla i hereu, Mireia Pons i Adrià Hervàs, han exercit durant dos anys.

Després de l'espectacular concert que Buhos va oferir ahir al Palau Firal, aquest vespre a l’exterior del recinte hi actuaran Arlet i Lildami; a la plaça Porxada hi haurà dansa d’arrel, al pati del Casino actuarà Berta Sala i a can Font, Salva Racero.