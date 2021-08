La Festa Major de Manresa té dues cares. La de dia i la de la nit. O dit d’una altra manera. La dels actes programats per l’organització, sigui l’Ajuntament o l’Alternativa, i els que després s’organitzen la gent. La nit de divendres a dissabte es va poder veure un exemple clar d’aquestes dues festes majors. Quan es van acabar els actes «oficials», van començar els altres.

És el cas de la plaça Major, al rovell de l’ou. Cap a 2/4 de 2 la Policia Local va haver de desallotjar la plaça a causa de la gentada que hi havia que, amb altaveus i tot i música a tot drap, van muntar la seva pròpia festa. Hi van deixar la brutícia, però. I no poca. El mateix va passar a la plaça de la Reforma. Ja havia passat en anteriors festes majors i, aquest estiu, en altres poblacions. Aquest cop, però, amb una pandèmia entremig a qui ningú no ha convidat, però que s’hi presenta sola.

Plaça Major

Els veïns de la plaça Major són els qui més van patir les conseqüències del botellot en ple centre de Manresa dissabte a la nit. Quan van tancar els bars, a 2/4 d’1 d’acord amb les restriccions sanitàries vigents, va quedar igualment plena i encara s’hi va anar afegint més gent. Entre 400 i 500 persones. Fins i tot alguns veïns van arribar a pensar que ‘hi celebrava un acte programat de la festa major perquè hi havia música. Però no. Va ser «espontani». O més aviat deliberat però al marge de les activitats programades.

«No és el primer cop que passa» explicava un veí a Regió7. «El passat 30 de juliol, cap a la 1 del migdia, la plaça era plena. Però llavors no hi havia música, i ahir sí». El pitjor de tot, comentaven, era la música i la brutícia. «Si hi ha gent sents la remor, però et pots acabar adormint. Dissabte era impossible».

Cap a 2/4 de 2 s’hi va presentar la Policia Local i va fer parar la música. També va començar a desallotjar la gent, que molt a poc a poc va anar abandonant la plaça. Però hi va quedar la brutícia. «Feia fàstic», segons els veïns. A primera hora del matí, els pagesos que participen en el mercat dels dissabtes a la plaça Major van haver de netejar els perímetres de les seves parades També s’hi va afegir una brigada de neteja.

Una escena similar es va viure a la plaça de la Reforma. Les escales que menen cap a la Seu van necessitar una neteja a fons.

El regidor de Seguretat Ciutadana i protecció Civil de l’Ajuntament de Manresa, Joan Calmet, va assegurar ahir a Regió7 que es tracta d’una problemàtica generalitzada que no només afecta Manresa. «No està passant res que no sigui previsible. L’oci nocturn reglat està tancat, no hi ha cap mesura com el toc de queda i et trobes un volum de gent, majoritàriament jove, al carrer. Què fem?». Va continuar dient que la Policia Local «fa la feina que ha de fer. És la de fer rondes. S’han triplicat les patrulles al carrer. Però davant concentracions d’aquest tipus no es pot fer gaire més que procurar que ningú no prengui mal». «No hi vull treure ferro, però s’ha de posar en context», va opinar. La nit de dissabte la Policia Local també van intervenir en botellots al Congost i al parc tecnològic.

La festa oficial

Els primers dies de la festa major oficial han transcorregut amb normalitat. En la major part de les activitats les localitats per assistir-hi prèvia reserva per poder controlar l’aforament, estaven pràcticament o directament exhaurides.

Aquest any s’han posat a prova els nous espais on se celebren actes com l’exterior del palau Firal que acull els concerts de gran format; el parc de can Font, més íntims; i el camp de futbol de La Salle, pensat pels espectacles pirotècnics de Xàldiga amb la Moscada Infantil i el muntatge «Foc a la covid» que supleix l’enyorat correfoc.

Per la seva part can Font va passar la prova de foc divendres al vespre. Tant que l’endemà es va ampliar la seva capacitat de 209 localitats a 269 per als concerts que encara s’hi han de fer com el del Manel Camp, demà dilluns. Es va poder comprovar que complia amb escreix les mesures anticovid i que l’espai podia donar per més.

Divendres al vespre l’Esbart Manresà va estrenar amb èxit a Manresa l’espectacle Vincles, que va omplir la plaça Porxada. També l’orquestra Els Montgrins, un clàssic, va omplir el doble concert que va protagonitzar a l’Anònima. Al pati del Casino, epicentre dels espectacles familiars, Landry va fer alçar xics i grans de les cadires, i al vespre la Moscada Infantil va acabar amb un petit castell de focs. Ahir l’animació es va repartir, també, pels carrers i els espais de cultura i festa. Al Casino hi va haver circ, a l’Anònima va tornar una frenètica i rítmica trobada de bateries i a la plaça Porxada l’Oreneta d’Or. Els més menuts, i no tan menuts, van gaudir de les visites guiades a la imatgeria al teatre Conservatori.