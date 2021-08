Veïns del voltant de la Clínica Sant Josep, al barri de les Escodines de Manresa, es mostren preocupats per uns pisos on se sospita que hi ha un nombre important de plantacions de marihuana que els seus inquilins utilitzen per vendre. Es tracta dels pisos dels blocs número 12 i 14 del carrer dels Caputxins, ben bé a tocar del centre sanitari, dos edificis antics i en un evident mal estat de conservació.

La mateixa associació de veïns ha donat la veu d’alerta i assegura que els vianants veuen en ple carrer com venen droga sense amagar-se. De fet, hi ha balcons en aquests dos blocs tapats amb llençols de color blanc que impedeixen veure, des d’altres habitatges del voltant, què hi ha en el seu interior. Són uns blocs en els quals ja hi ha hagut problemes amb anterioritat perquè fa anys que estan ocupats i sovint hi tenien lloc baralles i sorolls que molestaven els veïns de l’entorn. Era habitual la presència de la policia pels aldarulls que hi tenien lloc.

Fa un mes i mig, aproximadament, els veïns van veure com els okupes entraven als edificis amb bidons. Des de llavors, els que hi viuen no fan soroll i no han creat aldarulls. La preocupació ara se centra en el tema de la marihuana, ja que si realment en planten en grans quantitats per, més tard, comercialitzar-la, hi podria haver més problemes que agreugin la degradació del barri.

Els veïns ja han trucat a la Policia Local i els Mossos d’Esquadra per a aquest cas concret, però «ara no hi actuen perquè no hi ha aldarulls i, per tant, no veuen la necessitat d’anar-hi», ha explicat a aquest diari la presidenta de l’Associació de Veïns de les Escodines, Carme Carrió.

L’entitat veïnal està en contacte amb els propietaris del bloc número 12, que està fent tràmits per poder desallotjar els okupes. No només n’hi ha de problemàtics. En el número 14 hi ha un okupa que viu en un dels pisos des de fa temps i que, segons els veïns, no crea problemes. L’associació espera reunir-se amb l’alcalde Marc Aloy el mes vinent per poder tractar aquest i altres temes.