Faltaven cinc minuts per a dos quarts d'una de la nit, quan els bars estaven a punt de tancar, però la cua per demanar l'última cervesa superava en algun establiment la trentena de persones. No obstant això, quan va arribar l'hora, les barres van deixar de servir i els cambrers van fer aixecar totes les persones que estaven assegudes a les cadires de la terrassa. En poc més de mitja hora la plaça Major de Manresa va quedar buida de taules, però plena de persones joves que volien seguir la festa.

És la segona nit que els veïns del barri Antic de Manresa han de patir la concentració de persones que busquen espais per a la diversió i no els troben perquè no hi ha ni els bars ni les discoteques oberts. La conseqüència: tota la plaça Major plena de persones seguint la festa pel seu compte.

Dissabte al matí, els pagesos que feien mercat a la plaça van haver d'escombrar ells mateixos els plàstics, vidres i altres deixalles de la nit anterior i l'estat de la plaça avui torna a ser similar. Els veïns també es van queixar, la nit de divendres a dissabte, que els joves posaven música a tot volum. Una escena que la nit d'ahir no es va produir en gran mesura.

Ahir, a tres quarts de dues de la matinada els cossos policials no havien fet acte de presència a la plaça, on tampoc no hi havia aldarulls més enllà del brogit propi de la gent concentrada. La nit anterior, en canvi, cap a dos quarts de dues ja hi havia tres cotxes dels mossos d'esquadra fent pressió perquè la gent anés marxant. Però aquest no era un tema que semblés preocupar els assistents, ahir. De fet, molts d'ells feien la festa prèvia a la plaça per, després, anar a seguir el botellot a la torre de Santa Caterina, lloc habitual de festa les últimes nits quan les places del centre queden buides.