Manresa tornarà a repetir l’experiència de la festa major de l’any passat i llançarà un castell de focs ideat expressament per contemplar-lo des de balcons, finestres o punts estratègics del carrer. La pandèmia va obligar a suspendre un dels actes estrella i més multitudinaris de la festa: el festival de pirotècnia al parc de l’Agulla. Havia arribat a reunir més de 18.000 persones, segons un recompte que va fer l’Ajuntament. Ara la premissa és evitar aglomeracions. El castell de focs esclatarà avui a partir de les 10 del vespre.

Aquest any, però, es vol concentrar i apropar el castell de focs al nucli urbà de la ciutat. A la darrera festa major els coets es van disparar des de la zona esportiva del Congost i des del pati del Palau Firal. Aquest cop es farà des de la teulada del Museu de la Tècnica, a la carretera de Santpedor, i la plaça del Milcentenari. Per qüestions de seguretat això farà que hi hagi importants afectacions de trànsit, tant de vehicles com de vianants, entorn d’aquestes dues zones.

Plaça Milcentenari

Al sector de la plaça Milcentenari es prohibirà l’estacionament des de primera hora del matí a la mateixa plaça Milcentenari, al carrer Puigmercadal, a la plaça del Carme a la Muralla del Carme i també a la plaça Infants.

A partir de les 5 de la tarda i fins a 2/4 d’11 de la nit es tallarà el trànsit de vehicles i vianants al carrer Puigmercadal i plaça Milcentenari. A partir de les 9 del vespre i fins a 2/4 d’11, quan és previst que ja hagi acabat, també es tallarà el trànsit a vehicles i vianants a la Muralla del Carme, entre la carretera de Vic i la plaça Infants, al carrer Infants i plaça Infants. El servei de transport públic de viatgers, amb parada a la plaça Infants tocant a la d’Europa, modificaran el seu recorregut durant tot aquest temps.

A la zona de llançament de la carretera de Santpedor les mesures són similars. Des de primera hora del matí es prohibirà aparcar a la carretera de Santpedor, entre la plaça Mallorca i el carrer Creu Guixera; al carrer Sèquia, entre Rosselló i plaça Mallorca; i al passatge dels Dipòsits Vells.

Ni vehicles ni vianants

A partir de les 7 de la tarda i fins a 2/4 d’11 es tallarà el trànsit de vehicles i també de vianants al mateix tram de la carretera de Santpedor. Els vehicles que vagin en direcció a la Bonavista es desviaran pel Bisbe Torras, i els qui vagin en sentit pujada hauran de tirar pel Creu Guixera. Tampoc no es podrà passar pel carrer Sèquia, entre Rosselló i plaça Mallorca, i al passatge dels Dipòsits Vells.

El castell de focs començarà a les 10 del vespre. Serà l’últim acte de la Festa Major de Manresa d’enguany. Sense pandèmia ho era el correfoc. Va a càrrec de l’empresa de pirotècnia Peñarroja, habitual ja a les festes d’estiu de la ciutat. És previst que duri sis minuts. Abans de començar es tiraran tres trons d’avís.

Amb esclat final

A més a més del castell de focs que es tirarà des del Museu de la Tècnica i la plaça Milcentenari també hi haurà un esclat final amb pirotècnica des de 10 punts més de la ciutat, iniciativa que compta amb la col·laboració de Xàldiga i que ja es va dur a terme a la darrera edició de les festes de la llum. En total esclataran 85 quilos de pólvora, lluny dels més de 200 que habitualment es cremen al parc de l’Agulla.

Els coets seran de petit calibre i s’alçaran a uns 60 metres i ja de baixada han de quedar apagats 25 metres abans de tocar terra. Hi haurà traques, serpentines, xiulets i trons, a més a més de figures com les tradicionals palmeres.