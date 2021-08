Pendents del cel. Així estan els organitzadors del castell de focs de la Festa Major de Manresa i els responsables de portar-lo a terme, la pirotècnia Peñarroja, amb seu a la localitat de la Vall d'Uixò, al País Valencià. L'espectacle pirotècnic tindrà lloc aquesta nit, a les 10, amb una durada d'uns sis minuts. En total, es gastaran uns 150 quilos de pólvora. Hi haurà dos castells principals, que es llançaran des del parc del Museu de la Tècnica i des de la plaça del Milcentenari, i, al final, un esclat amb deu castells més que, en aquesta ocasió, estaran repartits per deu punts més de Manresa.

El castell de focs d'enguany combina, per una banda, la proposta de l'any passat, que també es va fer per ser mirada pels manresans i manresanes des del balcons i les finestres de les seves cases, o des de punts alçats de Manresa (hi ha qui va anar a la Torre de Santa Caterina, al mirador de la Balconada, als Trullols i al Puigberenguer, entre d'altres). I, per l'altra, incorpora un esclat final que es va estrenar per la Festa de la Llum administrada en la darrera edició per El Galliner, que va tenir molt bona acollida perquè l'espectacle pirotècnic estava més a prop del centre urbà que l'esmentat castell de focs doble, que l'any passat es va fer des del Palau Firal i el Congost. Enguany, a l'espera de poder recuperar l'edició clàssica al parc de l'Agulla, s'ha acostat més.

Per a avui, les previsions al matí dels serveis meteorològics per a la jornada eren més negatives i pronosticaven fortes pluges al llarg de la tarda i la nit. Avui a Manresa, de moment, s'han vist ruixats tímids al migdia que han cessat ràpidament. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, la previsió de les properes hores a la capital bagenca és que podrien caure algunes pluges a partir de les 9 de la nit i fins a les 11.