Com es va informar la setmana passada, aquest dimarts, 31 d’agost, Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural, serà a Manresa en l’acte Fem-nos lliures, en què mantindrà una conversa amb Anna Vilajosana, periodista i presidenta d’Òmnium Bages-Moianès. Davant la possibilitat de complicacions meteorològiques, l’acte es farà finalment al teatre Conservatori, a les 8 del vespre, i les mateixes reserves fetes inicialment per al pati del Casino serviran per accedir al teatre. D’altra banda, la conversa es retransmetrà en directe pel Facebook Live d'Òmnium Cultural.

S’inclou en la campanya d’estiu de l’entitat, en què una caravana visita diversos municipis de Catalunya. En el cas de Manresa, la caravana que havia d’arribar a la ciutat s’ha substituït per aquest acte amb Jordi Cuixart i, per tant, no hi haurà espectacle infantil ni actuació musical, i tampoc hi haurà servei de food truck ni botiga de marxandatge.