La Llar Sant Joan de Déu de Manresa, a l’antiga residència de les Germanetes dels Pobres, ha acollit 34 refugiats procedents d’Afganistan, segons ha anunciat aquest dilluns l’Orde Hospitalària de Sant Joan de Déu. Formen part d’un primer contingent de 136 afganesos que van poder fugir del país després de la victòria dels talibans i que han estat traslladats de la base de Torrejón de Ardoz a diversos punts de Catalunya, entre els quals Manresa. Actualment estan confinats a causa de la crisi sanitària. Els pròxims dies és previst que n’arribin més.

L’Orde Hospitalària de Sant Joan de Déu ha acollit a 91 afganesos als diversos centres per a refugiats que gestiona. 34 són a Manresa, 15 a Lleó, 3 a Mallorca i 13 a Barcelona. A Catalunya n’hi han arribat 73 a les comarques de Barcelona, 48 a Girona i 15 a Tarragona.

Segons l’esmentada nota, l’Orde Hospitalària «ha desenvolupat un intents treball als seus centres i des de la base aèria de Torrejón de Ardoz, per poder acollir a presones procedents de l’evacuació d’Afganistan degut a la situació d’emergència humanitària del país.

La coordinadora del programa d’Acollida de Sant Joan de Déu, Merlys Mosquera, ha assegurat que «les persones afganeses que hem pogut acollir als centre de l’Orde Hospitalària es troben bé, encara que mostraven signes clars d’estrès i cansament degut a la complexe situació durant la qual han hagut d’abandonar les seves llars. Esperem que es puguin recuperar a poc a poc i refer el seu futur. Aquest serà un dels grans reptes que requerirà de la solidaritat de tota la societat».

Dels refugiats afganesos a Catalunya, 74 són homes i 62 dones. Hi ha 62 menors d’edat. Des de l’inici de les repatriacions, operació que ja ha finalitzat, van arribar a a Torrejón de Ardoz 2.058 persones, que han estat acollides a diferents comunitats autònomes.

Manresa és ciutat d’acollida des de l’octubre del 2016. A finals dels 2017 la Fundació Germà Tomàs Canet de l’Orde de Sant Joan de Déu va assumir la gestió del programa de Protecció Internacional per a Persones Refugiades del govern espanyol. Es va rehabilitar i es van fer millores al convent de les Saleses, amb una capacitat inicial per atendre 80 persones. El desembre del mateix any va rebre els primers refugiats: 18 persones procedents de Síria. Novament un conflicte bèl·lic, ara a l’Afganistan, ha fet revifar la necessitat d’atendre’ls. Fins el 2019, havien atès 198 persones de 15 nacionalitats diferents. Poc més de la meitat provenien de Síria i Veneçuela.