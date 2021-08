142 persones van anar ahir a la tarda al punt de vacunació anticovid que el Departament de Salut, amb el suport dels equips de primària de Manresa, va muntar a la biblioteca del Casino aprofitant que era un dia festiu en motiu de la festa major i que s’esperava que hi hagués força gent voltant pel centre de la ciutat i que potser la que encara no estava vacunada aprofitaria l’oportunitat.

Tot i que a primera hora el perfil de persones que hi van anar va ser bàsicament de gent jove de 12 a 15 anys, a mesura que va anar passant la tarda hi van passar ciutadans de totes les edats. Fins i tot una senyora de 80 anys que encara no s’havia vacunat, van explicar a Regió7 responsables de la sessió de vacunació.

Només obrir les portes, a les 6 de la tarda, ja hi havia cua. Els primers a entrar van ser una família de Berga que hi eren des d’una hora abans. Durant la primera hora hi van passar una vuitantena de persones. Nou professionals, cinc infermeres i quatre administratives, totes elles de l’equip de vacunes dels diferents centres de primària de Manresa, es van fer càrrec del dispositiu, on van tenir el suport de voluntaris de Creu roja per gestionar la gent.

A l’inici, van destacar que hi havien anat més joves que gent gran. Alguns, perquè encara no havien tingut l’ocasió de vacunar-se i altres perquè han passat la covid i s’han hagut d’esperar dos mesos fins a poder rebre el vaccí (inicialment, qui passava la covid s’havia d’esperar sis mesos però darrerament ho han canviat).

Explicaven, també, que tant hi havien anat persones que duien una dosi com les que encara no en duien cap. A partir d’avui, el punt de vacunació a Manresa amb o sense cita prèvia tornarà a ser el Palau Firal, on funciona d’ençà que va començar la campanya de vacunació massiva. Obre de dilluns a dijous, de les 4 de la tarda a les 8 del vespre, llevat dels divendres i del cap de setmana.

Demà al matí es vacunaran els darrers jugadors fitxats pel Baxi Manresa. L’equip s’ha afegit a la campanya de Salut per demanar a la població que s’immunitzi.