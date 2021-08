Creu Roja Manresa recollirà entre aquest divendres 3 i dissabte 4 de setembre material escolar en benefici de famílies amb infància en situació de vulnerabilitat als hipermercats Carrefour a Manresa i a Sant Fruitós de Bages. La iniciativa s’emmarca dins la campanya “Tornada a l'escola solidària”, que Creu Roja i la Fundació Solidària Carrefour presenten per a aquest inici de curs.

L’objectiu de la campanya és reduir l’impacte econòmic que suposa l’adquisició de material escolar a les famílies amb dificultats econòmiques, i ajudar els infants i les persones joves en risc d’exclusió social, especialment en l’actual situació d’emergència social.

Una taula atesa per voluntariat local de la Creu Roja recollirà tot tipus de material escolar, com ara llapis, bolígrafs, quaderns i retoladors que doni la ciutadania. Per la seva banda, Carrefour farà una donació directa a Creu Roja, amb un valor de 121.000 euros.

A la iniciativa s’hi han sumat més d’una vintena d’establiments Carrefour d’arreu de Catalunya i 205 d’arreu de l’Estat.