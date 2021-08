Amb dues cues de fum al cel i els aplaudiments dels qui s’ho van mirar des del balcó o la finestra de casa, la vorera o des d’alguns dels punts alçats de Manresa. Així van acabar, anit, els castells de focs encarregats de cloure la festa major i de rellevar, a causa de la covid, la cita tradicional al parc de l’Agulla.

La principal amenaça que va planar damunt del cap dels organitzadors de la festa major i dels responsables de l’espectacle pirotècnic, el taller Peñarroja, del País Valencià, va ser la possibilitat que plogués. Després de les quatre gotes que van caure al migdia, però, el cel es va anar aclarint i a la tarda, quan va arrencar el muntatge del dispositiu pirotècnic a la plaça del Milcentenari, ja es va veure que no caldria patir pel temps. El muntatge, com és habitual sempre que hi intervé material explosiu, va requerir el vistiplau de la Guàrdia Civil, que va anar passant pels diferents punts on es va anar col·locant la pirotècnia.

El ritme i els colors

Va ser un castell de focs que va anar de menys a més, marcat pel ritme de la pirotècnia i pels colors. Quan faltaven cinc minuts per a les 10 de la nit, tres trons van avisar que calia preparar-se. Els dos castells principals es van alternar en alguns moments, si bé la majoria de l’estona van evolucionar en paral·lel, omplint el cel de Manresa de colors vius i de figures variades. No va ser fins als dos minuts finals que s’hi van incorporar els altres deu castells de focs repartits per altres punts de la geografia manresana. Primer, fent la típica palmera i, després que els dos principals actuessin sols, i amb un increment final de la intensitat i de l’alçada, afegint més color al cel.

Acabat l’espectacle, breu però intens, es van sentir aplaudiments de ciutadans que premiaven la curta estona des de casa seva. Pel carrer es va veure algun grup de gent que l’havia anat a gaudir a un punt proper a l’espectacle que se’n tornava a casa.

Al mirador de la Balconada, un indret que l’any passat -el primer amb el doble castell de focs a causa de la covid- ja va atraure públic per veure-hi l’esclat pirotècnic, anit hi havia un centenar de persones. Altres punts on va anar la gent van ser a la torre de Santa Caterina, al parc de Puigterrà, al polígon dels Trullols i al Puigberenger. A la Muralla del Carme, sota el castell de focs que es va llançar des de la Milcentenari, la gent que anava caminant per la vorera es va aturar per contemplar-lo. Molts dels espectadors van capturar el moment amb el seu mòbil i van compartir els seus propis vídeos a les xarxes socials.

Us deixo una part del vídeo del Castell de Focs 2021 de Manresa i un enllaç per veure'l tot sencer ja que dura més de 5 min i twitter no permet afegir vídeo de tanta durada :/ https://t.co/nG7DzFBwfM pic.twitter.com/68M6AUDJ14 — Ewerton Medeiros 🏴🖤🏴‍☠️ (@ewer96) 30 de agosto de 2021

El Has, un amic de Manresa ha fet aquest foton.

Si, som la ciutat més guapa dels països catalans. pic.twitter.com/4F97TgoIkh — Berni Sorinas Giménez (@BerniSorinas) 30 de agosto de 2021

El perímetre dels espais on es van fer els dos castells de focs principals va quedar tallat al trànsit i a l’estacionament, mentre que una empresa privada de seguretat es va encarregar de controlar que no s’hi acostés ningú.

Potser, només potser, l’any vinent ja es pot recuperar el castell de focs de sempre al parc de l’Agulla. Si és així, serà un bon senyal.