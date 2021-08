Per primer cop en un mes i mig no hi ha hagut cap defunció a causa de la covid als centres hospitalaris de Manresa. Aquest fet ha anat acompanyat d’una disminució de la pressió als hospitals, que ha baixat per segona setmana consecutiva, igual que a Catalunya.

Tot i així es hi ha un lleuger augment dels crítics. Aquest dimarts a l’UCI de l’Hospital de Sant Joan de Déu hi ha 6 persones ingressades. Una setmana enrere eren 5.

Entre Sant Joan de Déu i Sant Andreu hi ha 30 pacients ingressats per covid davant els 36 de la setmana passada. Les altes ja superen les 3.000 des de l’inici de la pandèmia. A Sant Joan de Déu hi ha 17 ingressats, i a Sant Andreu, 13. En aquest darrer cas, un més que no pas la setmana passada.

Cal remuntar-se a la setmana del 13 de juliol per no trobar cap defunció a causa de la covid. El total des de l’inici de la pandèmia hi ha hagut 456 morts. 324 a Sant Joan de Déu i 132 a Sant Andreu.