La regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Manresa obre dilluns que ve, 6 de setembre, el període d’inscripcions per als programes d’activitats fisicoesportives que inclou els programes Manresa, Esport i Salut (MES), de sessions dirigides de gimnàstica (de manteniment i dolça), i les caminades de marxa nòrdica, Pas a Pas fent Salut. Aquestes activitats estan adreçades a persones majors de 60 anys, encara que hi pot participar qualsevol persona adulta, amb l’objectiu de combatre el sedentarisme i a reduir els riscos que provoca.

En total, s’hi ofereixen 17 grups de gimnàstica, 9 de Gimnàstica Dolça i 8 de Gimnàstica Manteniment, i 5 grups de caminades de Marxa Nòrdica. Les persones interessades caldrà que facin la inscripció mitjançant una trucada telefònica al telèfon 010 (cost segons operadora) o al telèfon gratuït 93 878 23 01.

Programa municipal Manresa, Esport i Salut (MES):

Aquest programa consisteix en un curs de sessions dirigides de gimnàstica de manteniment i gimnàstica dolça adreçat a combatre el sedentarisme i a reduir els riscos que aquests provoca, mitjançant el manteniment de la condició física amb exercicis de treball del sistema cardiovascular, la millora del to muscular i de la flexibilitat, així com la reeducació de la postura global del cos. Es treballa per mitjà de circuits, exercicis aeròbics i de tonificació muscular amb acompanyament musical, jocs, ... a més a més d’exercicis d’estiraments i relaxació.

Amb les actuals mesures de contenció de la pandèmia s’ofereixen un total de 320 places distribuïdes en 17 grups de treball que es reparteixen en 7 instal·lacions de tota la ciutat (Ateneu les Bases, AVV Pujada Roja, AVV Sant Pau, Casal Gent Gran Balconada, Casal Cívic La Font, Centre Cívic Selves i Carner i Pavelló Pujolet).

El preu públic d’aquests cursos és de 119,60 € per temporada, tot i que preveu la reducció de la quota en funció del nivell d’ingressos anuals de la unitat familiar dels alumnes que no superin els barems fixats per acollir-se a la tarifació social del programa. La durada del curs és el 27 de setembre de 2021 al 17 de juny de 2022 amb els períodes festius escolar (Festa de Nadal: del 24 de desembre de 2021 fins al 7 de gener de 2022 i Festa de Setmana Santa: De l'11 al 18 d'abril de 2022).

Programa municipal de caminades de marxa nòrdica, Pas a Pas fent Salut:

Consisteix en la realització de caminades en grup amb pals de marxa nòrdica i guiades per un monitor/a i que tindran una durada aproximada de 90 minuts, recorrent una distància total d’entre 4 i 6 km. També s’hi faran exercicis generals de tonificació i de mobilitat.

Amb la incorporació de l’ús dels bastons i mitjançant una tècnica correcta de Marxa Nòrdica, que és una tècnica integral que està a l’abast de tothom, fa de la caminada tradicional un exercici més complet, mantenint sempre la característica del baix impacte. La Marxa Nòrdica provoca l’activació de la part superior del cos i incorpora més beneficis com són la millora la postura corporal, la disminució de l’impacte en les articulacions del genoll i zona lumbar i la millora dels resultats cardiovasculars.

Pels usuaris que no disposin de pals, l’ajuntament té a disposició pals de préstec per a ells fins a esgotar existències.

Els 5 grups de caminades de Marxa Nòrdica es distribueixen en 3 punts de sortida de la ciutat: Ateneu les Bases, AVV La Font dels Capellans i Pavelló Pujolet.

El preu públic del programa és de 10,60 € i també s’iniciarà a partir de la setmana del 27 de setembre.

Podeu consultar el detall dels grups en aquest enllaç.