La torre de Santa Caterina de Manresa ha estat un dels punts de trobada dels botellots aquest estiu, amb una especial incidència el cap de setmana de festa major. Els veïns de l’entorn temen que aquesta situació s’arribi a enquistar i que es converteixi en un punt de trobada habitual. Reclamen que l’Ajuntament, a qui ja s’han queixat, actuï per evitar-ho.

La nit de dissabte a diumenge s’hi van arribar a concentrar, sempre segons els veïns, més d’un miler de persones. Va ser un caos, denuncien. Diumenge al matí una brigada municipal es va encarregar de netejar-ho. A la nit es va tornar a repetir el botellot, i al matí l’esplanada de la torre tornava a estar neta novament, com si res no hagués passat, i amb gent passejant i mirant les vistes. Segons els veïns, es van afanyar a netejar-ho perquè era previst que molta gent anés a Santa Caterina a veure el castell de focs programat per la festa major.

Les restes dels botellots, però, encara eren ben visibles als marges i als camps del voltant de Santa Caterina. Hi havia gots, llaunes, papers, bosses de plàstics i ampolles de tota mena de refrescs i licors escampades, algunes d’elles trencades. Segons els veïns, també han causat algunes destrosses als pals de senyalització de camins de l’entorn.

Ara el temor és que la torre de Santa Caterina es converteixi en un punt de trobada habitual de botellots tenint en compte que bars i restaurants han de tancar a 2/4 d’1 de la matinada, que els locals d’oci nocturns continuen tancats i no hi ha altres restriccions com el toc de queda.

Pere Vinyals, de l’associació de veïns, reflexiona que sempre ha sigut una zona tranquil·la i que volen que continuï sent així. «El que va passar la nit de dissabte va ser molt gros», comenta. Explica que hi havia cotxes per tot arreu -alguns dels assistents també hi van anar a peu- i manca de civisme. «A les 6 del matí encara passaven cotxes amb la música a tot volum i fent sonar les botzines», comenta. Alguns conductors es van posar per camins que menen a cases i que no tenen sortida, de forma que es van plantar davant els habitatges de veïns.

La plaça Major de Manresa ha estat escenari, també, de botellots multitudinaris el cap de setmana. En alguns casos els joves se citaven per quedar més tard a la torre Santa Caterina.