Jordi Cuixart va ser rebut i va ser acomiadat amb el públic dempeus i aplaudint-lo en l’acte celebrat ahir al vespre al teatre Conservatori. Els dos-cents assistents havien esgotat dies abans, en poques hores, les localitats per escoltar-lo dins l’acte Fem-nos lliures d’Òmnium Cultural. El president de l’entitat va demanar als presents «no renunciar a l’èpica» i els va instar a fer «una revolució de l’orgull i l’autoestima».

Era la primera vegada que Cuixart visitava el Bages després de sortir de Lledoners i es va mostrar especialment agraït amb les mostres de suport rebudes durant l’estada a la presó. Les seves respostes a les preguntes de la periodista Anna Vilajosana, presidenta de la delegació al Bages i al Moianès d’Òmnium, es van moure entre el tocar de peus a terra i les frases encaminades a tornar a engrescar una audiència que, per la qual cosa li va demanar qui ho va voler en una targeta al final de l’acte, es nota que viu un moment d’especial desconcert i d’un cert desencant.

Vilajosana va recordar que Òmnium celebra enguany el seu 60è aniversari i que l’any vinent serà el torn de commemorar el 50è de la delegació que presideix.

Una primera part centrada en l’empremta que li han deixat els prop de quatre anys a la presó va donar pas a les qüestions més centrades en el tema de la independència. Cuixart va dir que «hem de ser capaços de tornar a generar empatia» i que comprèn els qui li van retreure que abracés a Miquel Iceta («potser no calia»); va posar de relleu davant dels més pessimistes el que s’ha aconseguit en els darrers deu anys, «sense caure en el cofoisme»; va parlar de «la necessitat d’enfortir el sentiment de consciència col·lectiva» i va afirmar que «per poder viure en una societat democràtica necessitem la independència». Va assegurar que no està cansat i que «sentir-nos una comunitat i que tots lluitem per un mateix objectiu ens ha de fer feliços».

En un parell d’ocasions va insistir que Òmnium no ha de liderar el moviment independentista i que l’objectiu de l’entitat segueix sent el d’esdevenir «un punt de trobada del catalanisme», i la defensa de la llengua i de la cultura catalanes. En aquest sentit, va citar que «tenim el repte d’actualitzar el model de l’escola catalana» i la necessitat que la Generalitat destini més pressupost a la cultura per passar de l’1% actual al 2%.

Entre les preguntes que li va fer el públic a la part final de l’acte, que va durar una hora i que es va poder seguir pel Facebook Live d’Òmnium Cultural, hi va haver molt interrogants relacionats amb el camí que cal fer a partir d’ara per assolir la independència. Cuixart va apuntar que cal continuar i, pel que fa als polítics que ho defensen, va assegurar que «no entendríem que no es posessin d’acord a curt termini» sobre l’estratègia que a seguir. Va vaticinar l’augment dels «escenaris de lluita civil no violenta».