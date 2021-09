Prop de trenta nois i noies van quedar, de manera improvisada, ahir a la tarda, per recollir la brossa acumulada a la torre Santa Caterina a causa dels botellots que hi ha hagut els últims dies. Sobretot aquesta festa major la zona es va convertir en punt de trobada de molts joves per continuar la festa fins a la matinada.

«No pensava que vindria tanta gent», va explicar a aquest diari Júlia Farré, que és qui va tenir la iniciativa d’organitzar la neteja. Té 22 anys i és veïna de Viladordis. Es va mostrar contenta i satisfeta per la resposta obtinguda. Va fer la convocatòria per xarxes socials i amb molt poc temps a l’avançada.

Alguns dels participants a la recollida de brossa van admetre que havien anat al botellot, i van destacar que mai no havien vist tantes persones a la torre de Santa Caterina com durant aquests dies. La idea que tenien era demostrar que no tots els joves són «irresponsables» i van afirmar que no els agrada la impressió que tenen d’ells alguns sectors de la societat.

Els assistents portaven bosses i guants. Durant una hora van omplir més de deu bosses amb la brossa que hi havia escampada pels voltants de la torre Santa Caterina. A més a més, van separar les ampolles de vidre i els envasos per a reciclar-los. «Això és un espai natural i som conscients que ho hem de netejar» va explicar Pol Anguera, un dels joves que va participar en la neteja.