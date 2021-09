Júlia Farré té 22 anys i és del barri de Viladordis de Manresa. Va ser la impulsora de la neteja de les restes dels botellots que es va fer als voltants de la Torre Santa Caterina. Una trentena de joves van acudir, dimarts a la tarda, a la seva crida. Farré explicava que la festa major va estar molt bé, però que un cop acabaven els actes a la nit la gent volia seguir la festa. Per això van anar a llocs allunyats de la ciutat.

Com se li va acudir la idea de venir a netejar els voltants de la Torre Santa Caterina?

Em vaig assabentar que la zona estava molt bruta i vaig pensar, si els joves estàvem per fer la festa, també havíem d’estar per a recollir després.

S’esperava que vingués quasi una trentena de persones?

No em pensava que arribaria a tanta gent perquè vaig penjar unes stories dimarts a la tarda, que uns companys i jo vindríem a recollir brossa. Fins i tot va venir gent que no coneixia. Senzillament sabia que la zona estava bruta, i vaig pensar que es podria venir a netejar.

Quan van començar a venir a la Torre Santa Caterina de festa?

Van començar durant la festa major. Els primers dies això es va fer en petit comitè, però es va anar escampant la veu. Potser els meus amics respecten el medi ambient, però hi havia altra gent que no.

Per què venia aquí el jovent?

Es va córrer la veu que aquest lloc era prou aïllat per no molestar la gent, però a la vegada estava a prop del centre per no haver d’agafar necessàriament el cotxe per venir fins aquí.

Per què creia que s’han queixat els veïns?

Segurament pel trànsit de cotxes que passaven per aquí. A més del soroll de la música.

I la pandèmia no preocupa els joves?

Bé això era un espai gran i a l’aire lliure, però igualment pensava que potser no s’havia fet gaire bé. Però jo parlo per mi i pel que jo penso, no pas pel jovent.