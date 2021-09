L’Ajuntament de Manresa té la intenció de començar les obres per doblar la superfície de sòl industrial al polígon del Pont Nou l’any vinent. O almenys aquest és el desig del govern. Es tracta d’un projecte del qual se’n parla des del 2003 i que era previst que s’executés el 2008 amb un pressupost, aleshores, d’uns 12 milions d’euros. L’esclat de la bombolla immobiliària que va causar una crisi que va arrossegar tots els sectors va aturar la iniciativa. Ara s’hi torna a insistir per posar remei a un dels problemes de Manresa: la falta de sòl industrial.

Actualment el polígon del Pont Nou, el que hi ha darrere el cementiri, té 200.000 metres quadrats, i la previsió és que en guanyi 150 mil més. «Estem parlant de pràcticament doblar el sòl industrial», explica a Regió7 l’alcalde de Manresa, Marc Aloy. A més a més el projecte ha d’anar associat a l’endreça de la zona esportiva del Congost i a un nou accés més còmode i ràpid a l’eix Transversal per aquesta banda oest de Manresa. S’hi afegirien espais públics i una gran zona verda.

Es revisa el projecte

Aloy ha anunciat que ja s’ha encarregat la revisió del projecte, un pla parcial que data del 2008. Ha quedat desfasat. «Han passat ja molts anys i s’han de revisar costos i diversos aspectes tècnics. Es tracta de posar-lo al dia amb l’objectiu, i és el meu desig, de poder engegar obres l’any que ve».

L’alcalde ha assegurat que Manresa és una ciutat amb un pes industrial «molt important» i tot i així «ens hem quedat sense». Per això crear-ne de nou ha de ser «un dels nostres objectius. Hem de poder oferir sòl industrial de qualitat a les empreses del territori perquè puguin créixer i també ser atractius perquè en vinguin altres a la ciutat que aportin llocs de treball i valor afegit».

D’estrella a estrellat

La urbanització del Pont Nou era un dels projectes estrella de l’anterior govern tripartit de Manresa. Als pressupostos del 2008 es preveia destinar 12 milions en la urbanització del polígon industrial. Era la inversió més important als comptes municipals d’aleshores. Posteriorment, el novembre del mateix any, es va fer la convocatòria per contractar les obres. S’hi van presentar 33 empreses, però els treballs no es van arribar a adjudicar mai. Un any més tard tot va quedar aturat. La major part del cost l’havien d’assumir les empreses i algunes no s’hi van veure amb cor. Van considerar inassumibles els costos.

Tot i així l’Ajuntament no hi va renunciar perquè va considerar que es tractava d’un projecte estratègic. D’aquesta forma el 2010 es va anunciar que les obres començarien de forma immediata, i que en lloc de fer-se en un any, tal i com era previst en un principi, es farien en dos o més per facilitar el pagament als industrials de la zona. La iniciativa tampoc no va prosperar.

Entremig hi va haver empresaris que van acudir als tribunals perquè el pla parcial contemplava que també haurien de pagar la projectada avinguda de l’Esport, que ha de servir per endreçar tota la zona esportiva del Congost. Els jutjats els hi van donar la raó. L’avinguda hauria de passar pel mig del polígon i connectar-lo d’una forma més directe amb l’eix transversal, una de les mancances que troben a faltar les empreses de la zona. Actualment l’eix connecta amb la carretera de Rajadell, que es converteix en un tram estret pel pas de vehicles. Tenint en compte que es tracta d’un polígon industrial i que sovint hi han de circular camions de gran tonatge, la millora de les comunicacions sobretot amb l’eix Transversal és una de les demandes que s’han fet sentir més.

La urbanització

El projecte del 2008 contemplava la urbanització del polígon per deixar-lo a punt per acollir empreses. També preveia una zona verda amb un recorregut de conduccions obertes d’aigua que anirien a desembocar a un estany. Finalment, en una última fase, es va contemplar el trasllat de les línies d’alta tensió. Aquest és el projecte que actualment es revisa per actualitzar-lo i posar-lo al dia.

Pacte de govern

El desenvolupament del polígon del Pont Nou és un dels compromisos inclosos al pacte de govern entre Esquerra i Junts per Manresa per aquest mandat.