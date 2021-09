El govern de Manresa, el PSC i la CUP han avalat que la policia no portés a terme accions contundents contra els botellots que durant aquest cap de setmana de Festa Major s’han produït a Manresa. En canvi, el grup de Ciutadans, retreu a l’ajuntament que no actués de forma preventiva per evitar-ho i considera que les concentracions de persones per beure alcohol eren previsibles.

Durant el passat cap de setmana, es van produir diferents concentracions de persones bevent alcohol a diversos punts de Manresa, com el Parc Tecnològic a darrere de l’edifici Impuls, el polígon dels Trullols, la plaça Major -en aquest cas després del tancament dels bars- i també a la zona de la Torre de Santa Caterina, un punt, aquest últim, inèdit fins al moment per aquest tipus de concentracions.

El regidor de seguretat ciutadana de l’Ajuntament de Manresa, Joan Calmet, recordava que els botellots a la torre de Santa Caterina fins ara eren «inèdits» i que un cop la concentració ja s’ha consolidat amb algun centenar de participants «no es pot anar amb una patrulla, o dues o tres per intentar dissoldre la concentració sinó és que estàs disposat a veure imatges de càrregues com a Sants».

Per part del PSC, Felip González també avala que no s’actués perquè «una actuació policial rotunda hauria esdevingut pitjor remei que el mal que es volia curar». En aquest sentit assenyala que per part del PSC «ens mostrem comprensius en la decisió de no actuar amb càrregues policials que haurien posat en perill als policies davant d’aldarulls forassenyats». Tot i això, retreu al govern municipal d’ERC i Junts que abans de la festa major anunciessin «en grans titulars que multaria i tindria un actuació especial contra els botellots». El socialista, que espera que en els propers dies i setmanes no s’hagi de lamentar un increment de contagis a la ciutat, considera de «calaix que no seria possible fer-ho amb els efectius policials dels que es disposa, amb la gentada que s’augurava al carrer, i més en temps en què les xarxes socials serveixen per convocar i desconvocar ràpidament». En aquesta línia, Calmet afirmava que «quan es fa pressió en una zona, al cap de mitja hora o una hora el botellot apareix en un altre lloc».

La regidora de FEM Manresa, Roser Alegre, també assegurava que «estem contentes que l’Ajuntament hagi decidit no actuar policialment» i recorda que quan es va fer una actuació un botellot a la zona del Congost, «aquest es va traslladar a un altre lloc demostrant que les mesures policials no aporten solucions perquè es busquen alternatives i la seva conseqüència pot ser que hi hagi persones ferides sense que aportin cap solució, com s’ha vist amb el què ha passat a Sants o la Seu d’Urgell». De totes formes, esperava que el que ha passat aquests dies a Manresa, sigui un fet puntual de la festa major.

Per la seva banda, el regidor de Ciutadans Andrés Rojo posava de manifest que «en diverses ocasions ja ens hem queixat per aquestes situacions, que no són noves i que s’han repetit durant tot l’estiu». Per a Rojo, «la resposta hauria d’haver estat molt més severa» i afirma que l’ajuntament té «eines suficients per dissuadir» aquestes accions. Per al representant de Ciutadans al consistori manresà «estava clar que si no s’havia fet res en el passat, tampoc es faria res per la festa major i els botellots es repetirien».

Tallar el camí de Santa Caterina

Després de l’experiència d’aquest darrer cap de setmana, Calmet assegurava que «no podem permetre que llocs com la Torre de Santa Caterina s’acabi convertint de forma estable en un lloc de trobada» per beure alcohol a les nits. En aquest sentit i si les concentracions es repeteixen en aquest punt, apuntava la possibilitat que durant el cap de setmana es talli el trànsit de l’únic camí que porta a la zona, però si que s’hi pugui accedir a peu o en bicicleta. També recorda que altres mesures, i que ja s’han fet aquests dies de festa major, és establir controls d’alcoholèmia als punts on es detecta que s’hi consumeix alcohol.

Calmet també era conscient del rastre, en forma de brutícia que deixen aquestes concentracions però també recordava que en les festes majors prepandèmia, la brigada ja tenia una feina extra per netejar les zones del centre de la ciutat on es portaven a terme diferents activitats, en especial els concerts nocturns.

De fet, aquest dimarts a la tarda un grup de joves es va dirigir a la zona on van retirar la brutícia generada pels botellots dels dies precedents, cosa que agraïen els representants dels grups.

Els diferents regidors consultats també assenyalen que una de les causes que ha portat a aquesta situació és el tancament de l’oci nocturn i el fet que les activitats s’hagin d’acabar, com a molt tard a dos quarts d’una de la nit, motiu pel qual demanen que s’obri l’oci nocturn.

A més a més, per part del PSC també demanen que hi hagi un increment «urgent» dels efectius dels Mossos d’Esquadra ja no només per controlar els botellots sinó també per «millorar la greu sensació d’inseguretat ciutadans que ha provocat que en els darrers dies s’hagin produït moltes i dures queixes veïnals i de comerciants».