El món veïnal de Manresa en general i el barri de Cal Gravat-Bufalvent en concret estan de dol pel decés del seu actual president, Joan Antoni Casas Martínez, que va morir dimarts de forma sobtada al seu domicili als 43 anys.

A partir d’avui, a les 10 del matí, es farà la seva vetlla al tanatori d’Àltima-Fontanova, al carrer del Bruc. Pel que fa a la cerimònia de comiat, tindrà lloc demà, a les 12 el migdia, a l’església parroquial de la Sagrada Família.

Després de treballar uns anys a l’hipermercat Carrefour de Manresa, a Casas li van concedir la invalidesa permanent per motius de salut i va passar a ser pensionista. Com a membre actiu de la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran de Manresa, no faltava mai a les concentracions dels dilluns a la plaça Major.

Recollida de 300 signatures

El manresà va començar a col·laborar amb l’Associació de Veïns de Cal Gravat-Bufalvent quan l’actual president de la federació de barris, Toni Erro, era al capdavant de l’ens veïnal, entre els anys 2013 i 2017. El mateix Erro recordava ahir que el finat va ser l’impulsor de l’arribada de la fibra òptica al barri perquè el servei d’ADSL que oferien les companyies de telefonia era pèssim, i que va aconseguir més de 300 signatures amb aquest objectiu. A partir d’aquí, ja no va deixar mai de col·laborar en el que va poder, remarcava. El 2018, va ser escollit president de l’associació de veïns, després que l’entitat estigués durant un any i mig en mans d’una junta gestora.

Amant del futbol (era un culé apassionat) i de les festes del barri, justament ahir tenien prevista una reunió per preparar la castanyada d’enguany. Erro va lamentar profundament la seva mort, alhora que el va recordar com una persona «molt alegre i vital. Li agradava moltíssim tot el tema de la premsa i de la televisió».

La darrera lluita que va encapçalar Casas per al barri de Cal Gravat-Bufalvent, juntament amb els altres membres de la junta de l’associació de veïns, de la qual es va fer ressò aquest diari, va ser per recuperar el banc que va retirar l’Ajuntament del carrer de Puig i Cadafalch a instància dels Mossos d’Esquadra, que van al·legar motius de seguretat, atès que quedava encarat al polígon dels Trullols, que és on hi ha la comissaria. Les queixes dels veïns van aconseguir que, finalment, el tornessin a col·locar on estava.

A Casas li practicaran l’autòpsia com es fa habitualment quan es tracta d’una mort sobtada.