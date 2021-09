S’està posant el focus en els botellots. En ells hi ha més risc de contagi?

El risc dels botellots és quan s’hi actua sense fre, trencant distàncies, sense portar la mascareta i perquè s’interacciona amb persones que estan fora e la bombolla. I hem de tenir en compte que la variant delta, que és la predominant, es transmet molt més ràpid i això s’accentua quan es va sense mascareta i no hi ha distància social, cosa que passa amb els botellots. També s’han enviat missatges que sembla que hem guanyat el virus.

Quina diferència hi ha entre un botellot i prendre una beguda en un bar o estar en un restaurant?

En la meva opinió personal, la probabilitat de contagi no és la mateixa. En un botellot no hi ha control ni cap mesura restrictiva. En canvi en un bar o una terrassa hi ha un límit de comensals i les taules tenen distàncies entre elles.

Quina sensació té quan veu les imatges dels botellots?

És una falta de respecte pels sanitaris i per tots els professionals que des de la primera onada, quan no sabíem a què ens enfrontàvem, ens estàvem jugant el tipus. Estem en una lluita que és cosa de tots i per controlar la covid necessitem que tots treballem en equip i per tant és també una falta de respecte a tothom qui compleix les normes perquè no vol emmalaltir. Però tampoc es poden jutjar tots els joves per igual perquè no tots ho són. No es pot homogeneïtzar tots els joves i fer-los culpables dels rebrots. La temptació de donar el monopoli de la culpa a un grup és molt fàcil.

Parlava de la variant delta. Quins canvis han notat?

Afecta més als joves però no perquè hi tinguin més predisposició, sinó perquè ara són els que més es contagien perquè no van a l’escola, estan més al carrer i tenen més temps lliure i també perquè aquesta variant té més càrrega viral i es transmet abans.

Coincidint amb els botellots de la festa major, han arribat més casos d’intoxicacions etíliques?

Ha estat com els altres caps de setmana.