Per què es produeix el fenomen dels botellots?

Primer hem de considerar l’edat dels joves. No és el mateix si estem parlant de 15, 20 o 25 anys o fins i tot de gent de 40 que hi pren part. I si considerem els més joves, com a educadors i com a societat hem de tenir en compte les seves necessitats de relacionar-se i socialitzar-se, especialment entre els 12 i 18 anys, que és quan s’està configurant la personalitat. I amb l’oci nocturn hi havia un espai de relació que s’ha prohibit sense que hi hagi alternativa. Si es treu l’espai que hi havia s’ha de donar una alternativa perquè es puguin relacionar.

Què creu que ens ha portat aquesta eclosió de botellots?

Hi ha diferents factors. Al juny coincidint amb Sant Joan i l’acabament del curs escolar hi va haver certa obertura però també hi va haver molta gent que es va dispersar i també hi ha una relaxació amb el sentiment de perillositat del virus després d’estar un any i mig sentint que estem fatal. I ara, després de la dispersió que hi va haver a principi d’estiu hi ha el retrobament de molts joves.

Quines alternatives hi pot haver?

Es poden flexibilitzar mesures, i tenir espais oberts d’oci en llocs oberts, com discoteques o centres cívics a Manresa. No sóc sanitària, però hi ha sectors en els quals s’ha fet, sense prohibir. No és que els joves siguin un descerebrats, és que socialitzar-se és una necessitat vital per a ells, tal i com córrer ho és pels infants i s’han de tenir en compte les seves necessitats. El que no es pot fer és enviar la policia a reprimir.

Quin pes hi té la cultura de l’alcohol en aquestes trobades?

Molt. Però això passa perquè els adults integrem l’alcohol en tota cita i relació social i també en els àpats. Per tant, l’alcohol està molt lligat amb la diversió, les relacions socials i això és el que veuen els nostres joves i infants. A ells no els hi podem demanar que no facin el què fem nosaltres. Per demanar-los una relació diferent amb l’alcohol, el primer que hem de fer és revisar la relació que hi tenim nosaltres.