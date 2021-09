Prop d'un centenar de persones s'han concentrat aquest dijous al matí a la plaça Major de Manresa per manifestar-se contra la inseguretat que es viu a la ciutat i que, al seu entendre, cada vegada va a més, sense que l'Ajuntament actuï per posar-hi remei. L'acte ha començat a les 10 del matí i s'hi han pogut veure cartolines -que duien els concentrats- amb missatges com, entre d'altres, "Prou robatoris", "Manresa insegura", "No més violacions, no més violència" i "Una dona és víctima d'una estrebada a la plaça dels Infants", amb la data de la publicació de la notícia en aquest diari. N'hi havia d'altres. Tots plegats sota el lema: "SOS Manresa". Els assistents també han cridat consignes com "Per una Manresa més segura!", "Si se puede!" i "Mossos no esteu sols". A pocs metres d'ells, dues dotacions de la policia catalana han controlat la concentració.

Segons els organitzadors, la convocatòria s'ha dut a terme per demanar que s’aturin «les ocupacions, robatoris, apunyalaments i inseguretat». La crida a la participació es va fer ahir a través de les xarxes. La seva principal promotora, Sara Navarro, que va ser qui va demanar el permís per organitzar-la, ha explicat que no serà la darrera que facin però que la propera tenen previst que sigui al migdia per tal que hi puguin participar els botiguers que, ha recordat, són una de les principals víctimes de la inseguretat que es viu a Manresa.

Sobre els botellots

Un dels cartells que duia una ciutadana deia: "Joan Calmet, no hem actuat socialment contra els botellots per prudència" en resposta a una declaracions del regidor de Seguretat Ciutadana, que va justificar que la Policia "no havia actuat socialment contra els botellots" que es van produir durant la Festa Major de Manresa "per prudència". En declaracions a l'ACN, Calmet ha reconegut l'auge progressiu de l'activitat delictiva en els darrers dos anys a la ciutat i ha explicat que han demanat una trobada amb el conseller d'Interior per abordar la situació. Aquest diari ha informat darrerament a bastament dels casos de botellots que hi ha hagut a Manresa, amb l'entorn de la Torre de Santa Caterina com un dels punts neuràlgics de les trobades.

La concentració estava prevista fins a les 12 del migdia. Cap a 2/4, els assistents que duien cartolines amb missatges els han col·locat al terra.