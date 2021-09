El joc té efectes colaterals. Fomenta la cohesió, la inclusió, les relacions, la dinamització, l’aprenentatge i fa ciutat. I tot això són «objectius que volem transmetre a través de la Setmana de Jocs al Carrer», assegura el responsable del CAE, Nasi Muncunill, entitat que impulsa la iniciativa amb la col·laboració de l’Ajuntamet. Dilluns vinent tornaran els jocs al carrer. Celebra 19 anys, i recupera places que la covid va els hi va arrabassar l’any passat. A més a més s’hi han implicat més entitats.

La 19a Setmana de Jocs al Carrer s’ha presentat aquest dijous a la plaça Puigmercadal, on a partir de dilluns i fins el divendres 10 de setembre s’hi podrà jugar a bàdminton, una de les novetats d’enguany. A la plaça Major hi haurà jocs infantils per a nens i nenes de 3 a 6 anys; a la d’Europa hi haurà malabars i equilibris; a la de Sant Domènec, jocs de taula; a la plaça de la Mel, de construcció, i la Plana de l’Om «ens aventurem» per acollir acollir jocs de tota la vida com dames, escacs, el joc de l’oca, dòmino o cartes. La plaça Major també acollirà les nots de joc.

Segons Muncunill, la Setmana de Jocs al Carrer d’aquest any ha de ser «la del retorn a la normalitat conscients de les mesures de prevenció però amb la voluntat de canvi i de projecció de futur». I més tenint en compte que l’any vinent celebrarà la seva vintena edició. Un número rodó.

La de l’any passat va ser «molt de supervivència», limitada a quatre espais i amb restriccions com haver-se de registrar prèviament per poder jugar. En aquesta ocasió es torna a concebre com una «activitat oberta i participativa», però amb precaucions. Els espais de jocs estaran delimitats, hi haurà control d’aforament, es jugarà en grups, caldrà dur la mascareta i es demanaran les dades dels participants. Els menors de 14 anys hauran d’anar acompanyats dels pares. Aquest any es torna a l’horari habitual de 2/4 de 6 a 2/4 de 9. A més a més es recuperen actes complementaris com la gimcana d’enigmes i s’ha organitzat un concurs fotogràfic.

Com els últims 10 anys comptarà amb la col·laboració d’Ampans. També de Creu Roja i s’hi afegeixen el Club Bàdminton de Manresa i l’Associació de Circ La Crica, que dinamitzarà la plaça Europa amb els jocs d’equilibris i malabars, que «són molt llaminers» segons Javi Soler, de La Crica.

La regidora d’Infància, Joventut i Gent Gran, Rosa Mari Ortega, ha destacat durant la presentació de que amb aquest tipus d’activitats es posa en valor el joc com a eina educativa. «Ens enforteix com a comunitat i ens fa millors». També ha assegurat que amb els jocs els carrers i places es converteixen «en un espai amable i d’acollida».