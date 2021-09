Després del parèntesi de l’estiu, el projecte Travessa cap al 2022 torna a programar activitats. La primera serà aquest dissabte i serà una neteja perimetral del passeig del Riu i del parc del Cardener.

L’activitat començarà a les 10 del matí a la plaça Valldaura de Manresa i acabarà a l’entorn de la Font de Neptú cap a la 1 del migdia. En aquesta ocasió, comptarà amb la col·laboració de l'Associació de Veïns de la Plaça Catalunya.

Per portar a terme aquesta activitat es recomanable portar guants, roba còmoda i calçat adequat, així com també aigua per hidratar-se i elements per protegir-se del sol.

Aquest acte, emmarcat en l'eix acció de Travessa 2020, té la voluntat de teixir nous vincles entre la ciutat i el seu entorn, especialment als llocs sagrats que se situen a la perifèria manresana. Consisteix en una neteja d’espais naturals realitzada amb consciència plena i una disposició espiritual.

Per altra banda, la propera activitat serà la primera xerrada de l'àmbit humà de la Travessa cap al 2022. La conferència tindrà lloc el dijous 16 de setembre, a les 7 de la tarda, i anirà a càrrec del musicòleg manresà Oriol Pérez Treviño. La xerrada, que porta per títol «Més enllà d'una humanitat distòpica», es farà a l'auditori de UManresa-FUB (avinguda Universitària, 4-6 de Manresa).

La xerrada, inclosa dins la 7a edició del cicle Ignàgora, comptarà amb servei d’interpretació en llengua de signes gràcies a la col·laboració entre Ajuntament de Manresa i CASMACS (Casal del Sord de Manresa i Comarques). Per participar a la xerrada i a la neteja perimetral de la Travessa cap al 2022 cal fer la inscripció a través de la pàgina web de www.travessa2022.cat.

Travessa cap al 2022 és organitzat per l'Associació Inspiració 2022 amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa, Manresa 2022 i Umanresa-FUB i proposa un any de reflexió ciutadana amb una sèrie d’actes i xerrades, oberts a tots els públics i entitats, que permetin inspirar i ajudar a fer aportacions concretes en diferents àmbits de la vida personal, ciutadana i social. Per consultar la programació i inscriure's a les activitats, cal fer-ho a través de la pàgina web www.travessa2022.cat.

Inspiració 2022 és un grup ampli i divers de persones que volen vetllar pel que pensen que és el nucli fonamental i essencial de Manresa 2022: la commemoració d'una transformació espiritual viscuda per Ignasi de Loiola fa cinc-cents anys a la ciutat. En aquest sentit, el grup pretén que la commemoració de Manresa 2022 possibiliti l’aprofundiment del que suposa la transformació espiritual en els diversos àmbits de la vida personal, ciutadana i social. Per saber quelcom més del grup Inspiració 2022 i fer aportacions concretes es pot visitar la seva pàgina web a www.inspiracio2022.cat.