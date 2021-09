La Fundació Althaia i l’Associació de Prematurs de Catalunya (Som Prematurs) han fet un pas endavant per acompanyar a les famílies amb embarassos de risc i amb nadons prematurs, nounats en què la seva gestació finalitza abans de la setmana 37. Les dues organitzacions han signat un acord de col·laboració per tal de donar suport logístic, emocional i d’acompanyament als pares i a les seves famílies.

La situació mèdica i emocional d'una família amb un nadó prematur recomana un acompanyament que faci més transitable aquest període de temps, per encarar les decisions mèdiques en alguns casos, i educatives o d'atenció personal en d'altres, que es deriven sobretot de prematuritats extremes. L’acord entre Althaia i Som Prematurs facilitarà que una persona que hagi tingut un part prematur tingui a la seva disposició els recursos necessaris per oferir una millor atenció al nadó.

En l’actualitat, el servei de Neonatologia i Pediatria d’Althaia s’encarrega de formar els pares durant l’ingrés. Professionals d’Althaia donen consells bàsics en temes com l’alimentació, les cures al nadó, la medicació i les pautes de descans, i després de l’estada hospitalària, es fa un seguiment del nadó prematur des de consultes externes. Ara, gràcies al conveni signat, voluntaris de Som Prematurs, molts d’ells per coneixement des de la pròpia experiència, col·laboraran amb els professionals d’Althaia en la formació i assessorament dels pares amb embaràs de risc i dels pares dels infants prematurs, per tal de tenir una òptima i eficient cura dels seus nadons una vegada finalitzi l’estada a l’hospital.

Acompanyament a les famílies

Som Prematurs és una associació sense ànim de lucre que aplega mares, pares, familiars i professionals de la salut, entitats i institucions que han viscut i compartit l’experiència de tenir un nadó prematur o bé estan interessats en la prematuritat i en les seves conseqüències.

L’associació ofereix suport als pares i mares, sigui a peu d’incubadora o després de l’alta hospitalària del nadó. L’organització assessora a les famílies i els proporciona un espai de trobada en què puguin aprendre, compartir experiències, resoldre dubtes i escoltar les seves preocupacions i opinions, i d’aquesta manera, atendre el nadó de la millor manera possible.

També ofereixen suport als pares i mares guiant-los en la realització de tràmits burocràtics, cures a casa, teràpies i altres aspectes que són motiu d’angoixa o inquietud, perquè les famílies no hagin d’afrontar en solitari les dificultats que es deriven o poden derivar-se d’un naixement prematur.

Donació de material

Som Prematurs dotarà les famílies de nadons prematurs que s’atenguin a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa d’una nevera portàtil per transportar la llet materna i donarà extractors de llet materna a les famílies més necessitades. L’alletament matern és la millor font de nutrició per a un nadó acabat de néixer i molts dels components que té ajuden a protegir el nadó contra infeccions i malalties. Amb aquesta iniciativa es vol contribuir a la promoció d'aquesta pràctica, en benefici del nadó prematur. L’associació, d’acord amb Althaia, també entregaran a cada família un gorro i uns peücs per tal d’oferir als infants prematurs la roba adequada a la seva mida.

En els darrers cinc anys, Althaia ha atès a un total de 354 nadons prematurs. En el 2020, van ser 66, una xifra similar a la del 2018 i 2019. El Servei de Neonatologia d’Althaia dona assistència a tots els nadons prematurs, però només es queden ingressats a l’hospital els que neixen a partir de 32 setmanes i pesen 1.500 grams. En els prematurs més petits de 32 setmanes se’ls hi fan les cures inicials i es deriven a un hospital de nivell III. Normalment, aquests nadons, després d’uns dies i quan ja estan més estables, retornen a l’Hospital de Sant Joan de Déu per seguir el tractament.

Projecte de millora de l’atenció a infants i joves d’Althaia

Althaia té obert un projecte de mecenatge per millorar l’atenció a infants i joves. L’objectiu d’aquest programa és renovar aquests espais per tal d’afavorir les metodologies de treball centrades en la persona i humanitzant-los per aconseguir que el pas dels infants per l’hospital sigui una experiència de coneixement i creixement.

El projecte inclou diferents actuacions que s’aniran executant per fases en funció dels resultats de la campanya. Hi ha prevista la remodelació de la Unitat d'Hospitalització de Pediatria i de Neonatologia, l'escola i l'Hospital de dia pediàtric. També la humanització de les consultes externes i urgències de Pediatria, així com poder realitzar la ressonància magnètica pediàtrica amb sedació al nostre centre, i d’aquesta manera, evitar que les famílies s’hagin de desplaçar a un altre hospital.