Lluint unes cartolines on havien escrit les seves demandes i havien recollit fets delictius que han tingut lloc a Manresa darrerament, un centenar de ciutadans convocats a través de les xarxes socials per la manresana Sara Navarro es van aplegar ahir al matí la plaça Major per exigir a l’Ajuntament que actuï per tal que viure a Manresa sigui més segur.

Joan Calmet, regidor de Seguretat Ciutadana, va respondre a la crida ciutadana admetent que «els últims mesos hi ha hagut un augment, sobretot, de la sensació però també dels actes incívics i delinqüencials» i anunciant que, si bé és un tema molt complex i que, per tant, la solució no és senzilla, «tenim convocada per a les properes setmanes una trobada amb el conseller [d’Interior, Joan Ignasi] Elena per exposar-li aquesta problemàtica més específica de Manresa i per demanar-li més suport, més presència policíaca i que es puguin augmentar el nombre de policies als carrers».

Entre els presents a la concentració, la responsable de fer la crida i de demanar el permís oficial per poder fer l’acte, Sara Navarro, explicava que la iniciativa l’ha motivat l’augment dels casos delictius que hi ha hagut. Comentava que ella mateixa ha estat víctima de dos robatoris -del seu vehicle i al seu domicili- els anys 2017 i 2019 i que l’any passat, durant el confinament, uns individus van trencar el vidre de la furgoneta que tenien aparcada al carrer per dormir-hi a dins. No descartava convocar noves concentracions més endavant en un horari que permeti als botiguers assistir-hi.

A Glòria Arnilla un individu li va arrancar la creu que duia al coll quan anava pel carrer dels Infants. Eren les 6 de la tarda. Va caure a terra i es va fer un trau al cap que va requerir punts. Encara no s’ha recuperat del tot i assegura que quan va pel carrer té por.

Laura Baubeta, veïna de la plaça Catalunya, explicava que havia anat a la concentració perquè «tinc dos fills adolescents i els han robat, els han colpejat... No es pot anar pel carrer perquè fa por i l’Ajuntament no està fent res».

Jaume Esponella i Glòria Nogués, veïns de les Escodines, exposaven que la seva filla fa volta per tornar de la feina a casa per evitar segons quins carrers.