Després de 89 anys, l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu deixarà de tenir presència física a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Els dos únics germans que hi queden actualment, Juan Esparza i Jesús Pineda, en marxaran a mitjans d’aquest mes. L’orde, però, segons ha confirmat Esparza a aquest diari, continuarà tenint presència al patronat de la Fundació Althaia com ara.

Esparza, que és el germà més gran (té 66 anys) dels dos que queden a Manresa, explica que «la realitat social» ha fet que s’anés reduint la presència de germans a l’hospital manresà, on fa prop de dos anys encara eren tres. Aquesta «manca de vocacions» ha portat la companyia a reduir la seva presència física als hospitals.

Assegura que en la seva marxa no hi ha tingut res a veure la controvèrsia pel tema de l’avortament que s’arrossega des de fa temps a la capital de Bages. Fem Manresa i grups com Acció Lila han retret a Althaia que a Sant Joan de Déu no es facin avortaments com en altres hospitals de la Catalunya Central «per motius religiosos».

Actualment, les tasques que duien a terme els dos germans estaven relacionades amb l’acompanyament espiritual i religiós i la intervenció en situacions de necessitat social. A banda, el germà Pineda, que és pediatra, estava implicat en aquest servei.

Els dos ja han donat a conèixer la seva marxa a nivell intern. Ho han fet amb una carta on recorden l’arribada a Manresa dels germans de Sant Joan de Déu per construir, dirigir i atendre nens a l’Hospital Sant Joan de Déu i amb l’anunci que «durant aquest mes [de setembre] acabarà la nostra presència en el centre».

Fan notar que «aquesta ha estat la nostra casa, hem sentit nostra la realitat de les persones ateses a l’hospital, sentim l’estima i proximitat de moltes persones; hem viscut els esdeveniments que s’han succeït, el procés de reestructuració i reorganització sanitària dut a terme a Manresa; hem estat al costat dels professionals, han estat moments d’assoliments, d’alegries, de dificultats, i a vegades, d’incomprensions. Aquests moments també han estat part de la nostra vida. Valorem les persones i les institucions que han donat suport a aquest projecte assistencial en el qual ens trobem. És un assoliment de tots els qui al llarg dels anys han apostat per una estructura sanitària dotada i consolidada per atendre adequadament les persones de Manresa i de la seva àrea sanitària».

Presència a Manresa

Recalquen que «nosaltres marxem, però l’Orde dels Germans de Sant Joan de Déu contínua present a Manresa, en el patronat de la Fundació Althaia i també en els serveis que presta la Fundació Tomàs Canet, tant en el projecte Mosaic com a la Llar Sant Joan de Déu». La Fundació Germà Tomàs Canet és una entitat sense afany de lucre de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu que acompanya persones en situació de vulnerabilitat i exclusió social.

En la carta hi expliquen els esmentats motius del seu comiat. «Els nostres superiors, valorant les circumstàncies en relació amb la presència dels germans a Manresa i en les altres comunitats, han pres aquesta determinació». Justament aquest any, l’Orde de Sant Joan de Déu ha materialitzat la seva unificació en una sola província a Espanya en lloc de les tres que hi havia, fet que ha comportat una endreça general. En el seu cas, la previsió és que vagin a viure a la casa de l’orde a Sant Boi i que donin servei a l’Hospital de Sant Joan de Déu d’Esplugues.

L’orde té repartits 75 centres sanitaris, socials, educatius i d’investigació que atenen prop d’un milió i mig de persones. La nova província única està integrada per 188 germans, 15.000 professionals, més de 3.300 voluntaris i nombrosos benefactors.