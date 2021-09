El barri de Viladordis celebra entre avui i dilluns la seva festa major. Avui, a les 7 del vespre, començarà la celebració amb un toc de campanes i, a 2/4 de 10 del vespre, hi haurà ball amb el duo Solistes i Raül. No hi haurà botifarrada a causa de la pandèmia. Demà, a les 12 del migdia, se celebrarà una missa, seguida de repic de festa major a la plaça del santuari. A la 1 tindrà lloc un concert amb El tercet. A causa de la situació sanitària, no es farà aperitiu. Per finalitzar, dilluns, a les 11 del matí, se celebrarà una missa pels difunts de Viladordis.