La rotonda de la Bonavista de Manresa ha fet un viatge al passat. Com si fos un miratge han tornat les cues al tram de la carretera de Vic que mena cap a la rotonda, en direcció al centre de la ciutat, a causa d’unes obres que ocupen un dels carrils de circulació just abans d’arribar a la Bonavista. Això genera embussos que feia anys que no es veien en un dels punts neuràlgics de Manresa.

Les obres en qüestió es porten a terme en una canalització elèctrica soterrada. Curiosament van començar l’1 de setembre, el dia en què pràcticament tot torna a la normalitat després del període de vacances. I caldrà tenir paciència perquè la previsió és que acabin el 12 de setembre. Els treballs es fan a la vorera, però la calçada dreta s’ha reservat per deixar-hi material, contenidors i les màquines de les obres. També per habilitar un pas per als vianants.

De dos carrils a un

En passar de dos carrils a un, la rotonda no pot assumir el trànsit que li ve de cop. Els semàfors que hi ha fins arribar-hi també hi tenen a veure. La doble combinació genera les cues en una de les principals entrades de la ciutat, que, a més a més, tenen un efecte dominó. No tan sols s’encalla la carretera de Vic d’entrada a Manresa, sinó també carrers que hi menen com el Sant Cristòfol, un dels que suporten més trànsit perquè, tret de la ronda, no hi ha alternativa per anar al centre des del polígon dels Trullols o barris com la Balconada, la Font dels Capellans i la Sagrada Família. En la major part de trajectes i en funció del destí final, tard o d’hora es va a parar a la rotonda de la Bonavista.

Es tracta d’una situació que no es veia des de fa almenys tres anys, quan es va inaugurar la nova rotonda de la Bonavista, que va permetre endreçar el trànsit en un dels nusos de distribució més importants de la ciutat. Sí que hi va haver cues, i moltes, quan es van canviar sentits de circulació dels carrers de l’entorn fins que la situació es va pacificar.

Obres a l’estiu

Les obres a la carretera de Vic van començar dimecres passat, 1 de setembre. Es dona la circumstància que l’Ajuntament de Manresa també ha dut a terme millores a la via pública aquest estiu, però les ha concentrade els mesos de juliol i agost, i fins i tot se n’han fet de nit, per aprofitar que durant les vacances hi ha menys trànsit a la ciutat. No ha estat el cas.

A partir de dilluns hi haurà més obres a la ciutat de canalitzacions elèctriques soterrades. Les portarà a terme la mateixa empresa que fa les de la Bonavista, E-Distribución Redes Digitales. En aquest cas afectaran punts d’estacionament de vehicles.

Dilluns es faran al carrer Agustí Coll, al polígon dels Trullols. Es prohibirà l’aparcament a l’àrea afectada per les obres i es mantindrà en tot moment l’accés de vehicles als establiments comercials de la zona. La previsió és que durin dues setmanes com a màxim.

El dijous 9 de setembre s’iniciaran obres de construcció d’una canalització soterrada als carrers Pere Vilella, Bernat de Cabrera, Bernat de Sallent i Concòrdia, tots ells situats a l’entorn de les Bases de Manresa. Com en el cas anterior, es prohibirà l’estacionament on s’executin els treballs i quedarà inhabilitat el carril bici que hi passa. En aquest cas les obres duraran sis setmanes.