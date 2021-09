Després d’un any de parèntesi obligat per la covid, el Festivalet torna. Com han afrontat el retorn?

Rat Serra: Amb moltes ganes, sobretot perquè ja les teníem l’any passat, però també amb molta novetat, perquè ens hem hagut d’adaptar als protocols de la pandèmia. En l’última edició, a l’espectacle de la tarda hi havia 2.000 persones. Aquest any n’hi haurà 250.

Arnau Serra: Estem obligats que tothom qui ve quedi registrat per si hi ha un brot. Ho fem amb els espectacles i els tallers per a infants, on n’hi passaven 200 o 300, i aquest any s’han hagut d’inscriure, i ho hem limitat a dos torns de 35 nens i nenes cadascun.

Hi havia ganes de circ?

R. S: Quan vam obrir les entrades per als espectacles i els tallers, de seguida va quedar gairebé tot exhaurit. També hi va haver gent que ens va escriure dient que se n’havia assabentat tard i s’havia quedat sense. De fet, no en vam fer gaire difusió perquè no volíem que hi hagués molta gent frustrada per la limitació d’aforament.

En què es basen per escollir els espectacles?

R. S.: Volem que siguin molt variats i busquem circ contemporani, tradicional i que hi hagi diferents tècniques. Intentem donar tants colors com podem. I, menys l’espectacle inaugural de divendres al Kursaal, intentem que siguin espectacles per a tots els públics i gratuïts perquè tothom hi tingui accés.

A.S.: També portem companyies catalanes i espanyoles i busquem que n’hi hagi alguna de fora, per exemple francesa, perquè es vegi la feina hi fan i altres tipus de circ. Així tenim més diversitat.

I com veuen el futur del Festivalet?

A. S.: Tenim ganes que creixi, però no només depèn de nosaltres, sinó també de les institucions, si volen apostar que sigui un referent de Catalunya i confiar en nosaltres.

R. S.: Quan diem apostar volem dir en infraestructures i econòmicament. Moltes feines que en altres festivals són remunerades, aquí les fan voluntaris, i ens agradaria poder-los pagar i donar-los un incentiu.