El recinte de l’antiga fàbrica de l’Anònima de Manresa va ser ahir un aparador del circ amb la tercera edició del Festivalet de Circ de Manresa, que va estar per les restriccions imposades per contenir la pandèmia. A més, aquesta tercera edició arribava després que l’any passat no es pogués celebrar, també, arran de la pandèmia del coronavirus.

Al recinte de l’Anònima, el festivalet arrencava ahir al matí amb els tallers de circ per als infants, per als quals en aquesta edició, a diferència de l’anterior i com a conseqüència d’aquestes mesures anticovid, calia inscripció prèvia. A càrrec dels formadors de la Crica, per a ahir es van organitzar dos torns amb 35 infants (70 en total), que van tenir l’oportunitat de fer un tastet de les activitats pròpies del circ. Entre elles, van poder caminar sobre una barra, fer malabars, acrobàcies als matalassos i, fins i tot, enfilar-se a les teles aèries i convertir-se en uns autèntics trapezistes.

Les mesures anticovid van estar sempre presents al festival però no van ser un impediment per a un públic amb ganes de circ. Les restriccions es notaven per la limitació de l’aforament, que si en l’edició anterior va arribar a congregar 2.000 persones per veure un sol espectacle i a peu dret, ahir la xifra de públic estava limitada a 250 espectadors i tots asseguts. Les mesures també es feien presents quan acabava un espectacle perquè el recinte es buidava, ja que calia sortir i tornar entrar encara que es tingués entrada per a dues actuacions consecutives.

El primer dels espectacles d’ahir va ser La punta de mi nariz, del Colectivo Kónica. Era un espectacle que va anar de menys a més i que és una reconstrucció de la memòria comuna, amb costums sense sentit aparent. La posada en escena va ser marcada pel sol de justícia que fins i tot va obligar a interrompre l’actuació per poder refredar el terra d’un escenari que cremava i que les integrants de Kónika havien de xafar descalces. Aquest espectacle, com la resta dels programats, va ser precedit per l’animació de Ricky, el professor de tennis que, malgrat la seva extravagància i incorrecció política, va connectar perfectament amb el públic.

A la tarda, primer va ser el torn del Cabaret dels 10 anys de la Crica, on alumnes i formadors de l’entitat van compartir escenari per mostrar les seves habilitats.

També a la tarda, la CIA Soon, després d’una cursa inicial que va deixar un dels seus dos integrants rendit, van jugar amb el màstil i la bàscula amb què feien un salts amb els quals s’apropaven al cel i feien tombarelles durant el descens. També des de les altures, els dos integrants de la Balbál Company van fer les seves cabrioles en l’espectacle Ninguna palabra, en el qual explicaven un conjunt d’històries i emocions.

El dia abans, divendres, al Kursaal es va posar en escena Suspensión, l’espectacle inaugural del festival, que va omplir -dins dels límits per la covid- la platea del teatre. Era l’únic espectacle de pagament d’un festival apte per a tots els públics i també per a totes les butxaques.