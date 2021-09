Es va iniciar en el món del circ a l’escola de la Crica, i després també s’ha format a l’escola Rogelio Rivel de Barcelona. Forma part del Col·lectiu Kónika, que ahir va actuar a l’Anònima.

Als 13 anys es va apuntar a l’escola de la Crica. Què la va empènyer a fer-ho?

Des de molt petita havia anat a fires de circ i teatre de Catalunya, com la de Tàrrega i la Trapezzi, on la màgia del circ m’havia meravellat. Vaig començar amb la gimnàstica, però quan la competició anava davant de la diversió vaig fer un pas enrere. I quan vaig trobar el circ em va enamorar, perquè aquí no hi ha competició, sinó cohesió.

I ara s’hi dedica totalment.

Em vaig haver d’apartar un any per una lesió, però hi he pogut tornar, i fer-ho amb el Col·lectiu Kónika va ser una gran troballa. Ara tinc 24 anys i estic en una fase d’aprenentatge, i entrenar-se cada dia no ho és tot. Hi ha tota una part darrere de gestió, de burocràcia i de saber-te vendre. Ara hi he apostat al 100% i hi he de dedicar moltes hores.