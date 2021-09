Una setantena d’estudiants de Medicina de 29 universitats espanyoles han participat en unes jornades de formació del Consell Estatal d’Estudiants de Medicina (CEEM) a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. És el primer cop que la trobada s’ha celebrat a la UVic-UCC, que aquest setembre iniciarà el seu cinquè curs de Medicina, amb campus a Vic i a Manresa.

A les jornades, que s’han celebrat de forma presencial, hi han participat representats d’universitats com Madrid, Santiago de Compostel·la i les Illes Balears, entre altres. És el tercer cop que se celebren a Catalunya. Anteriorment es van dur a terme a la Universitat de Girona i a la de Barcelona i Pompeu Fabra.

Durant les jornades s’han organitzat tallers, conferències i sessions de debat sobre temes d’interès per als estudiants de Medicina com el MIR o la nova llei d’eutanàsia. També s’han dut a terme sessions de formació sobre aspectes que no formen part dels plans d’estudi, com per exemple els nous models d’ensenyament universitari, la formació especialitzada, l’educació mèdica o la bioètica. Les jornades formatives se celebren cada any i en una facultat de medicina de l’Estat espanyol diferent també cada any.

A l’acte de benvinguda dels estudiants, el rector de la UVic-UCC i doctor en Medicina, Josep Eladi Baños, va destacar la importància de la professió mèdica al costat de la de mestre, ja que «dues de les coses més importants d’aquesta vida són curar i ensenyar». Va remarcar l’atenció que es mereixen els pacients: «Conèixer els pacients us ajudarà a tractar millor la seva malaltia».

Actitud crítica

Així mateix va convidar els estudiants a tenir una actitud crítica. «Les coses no són òptimes ni ara ni quan porteu 40 anys de professió. S’ha de lluitar cada dia per millorar», i va afegir que «l’important no és el que et passa, sinó el que aprens del que et passa».