«Vols dir que hem de col·locar tantes cadires?», va preguntar abans de començar la Trobada d’Havaneres de Manresa Imma Torrecillas, una de les responsables de l’Agrupació Cultural del Bages. Els 300 assistents que ahir al vespre havien escoltat les cançons populars dels diferents grups al parc de l’Agulla van demostrar que havien fet curt i en van haver de treure més perquè tothom hi pogués seure.

El públic havia de registrar-se en arribar i facilitar les dades personals. Protocols en temps de covid. Però, malgrat aquesta i altres mesures, com no desplaçar la cadira pel recinte tancat on s’havien de col·locar els assistents, la trobada va constatar que hi havia ganes d’escoltar havaneres i aquest acte, del qual ahir es va celebrar la 37a edició, té un públic fidel que no estava disposat que la pandèmia li esguerrés els plans de gaudir de les cançons marineres.

No només hi havia públic al recinte tancat, amb les cadires col·locades tenint en compte la distància de seguretat, sinó que a les proximitat de l’espai hi havia grups d’amics i famílies que hi van plantar cadires de càmping o llençols a la gespa per seguir els grups. El parc de l’Agulla ahir era un lloc concorregut, tot i guardant les distàncies necessàries, i és que, a part de les havaneres, que el sol seguir un públic de mitjana edat i gran, també va tenir lloc l’Agulla Market en un altre emplaçament del parc, amb una assistència de públic també important. Un altre esdeveniment que atrau majoritàriament grups d’amics i famílies joves que també es desplaçaven per curiositat cap a l’espai on entonaven les cançons populars.

Un total de nou grups van actuar ahir a la trobada, menys del que sol ser habitual. En les darreres edicions n’hi solien participar entre 15 i 20. «N’hi han vingut menys. Però no perquè les actuacions hagin baixat aquest estiu. Tot el contrari. Aquest any hem avançat la data de l’acte i hi ha grups que no s’han pogut desplaçar a Manresa perquè tenien actuacions en poblacions que celebraven la festa major», explicava Torrecillas. De fet, aquest any l’Agrupació Cultural del Bages, l’entitat organitzadora, no havia contactat amb la major part dels grups d’havaneres del país sinó que havia avisat els més fidels i que fa dècades que no es perden la trobada manresana.

El públic es mostrava entusiasmat i fins i tot aplaudia al ritme de les melodies més animades. Els membres dels grups celebraven el contacte amb el públic i poder tornar a actuar. I és que l’any passat la situació epidemiològica va impedir que se celebrés aquest acte tradicional.

La presidenta de l’Agrupació Cultural del Bages, Núria Soler, es va dirigir al públic per agrair-li que seguís les normes sanitàries i fer de l’acte un esdeveniment segur. En representació de l’Ajuntament hi va assistir el tercer tinent d’alcalde, Joan Calmet. «És emocionant tornar a estar a la trobada, un dels actes que se celebren amb l’enyorança del final de l’estiu i que acaba amb el retrobament», va dir. També va afegir que espera que l’any que ve «el públic pugui venir sense mascareta» i deixem enrere l’etapa de la pandèmia.

Al vespre continuava arribant més públic a la trobada popular del parc de l’Agulla i estava previst que les cantades acabessin abans de les 11 de la nit, amb l’havanera de germanor i el tradicional rom cremat.