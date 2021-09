Famílies que han passat per l’experiència de tenir embarassos de risc o de tenir un nadó prematur acompanyaran i assessoraran pares i mares que es troben en aquesta situació a Althaia. La fundació sanitària i assistencial i l’Associació de Prematurs de Catalunya (Som Prematurs) han signat un acord de col·laboració per tal de donar suport logístic, emocional i d’acompanyament als pares i a les seves famílies.

Segons explica Althaia, la situació mèdica i emocional d’una família amb un nadó prematur fa necessari que hi hagi un acompanyament en tots els àmbits: per encarar les decisions mèdiques, en el vessant educatiu o d’atenció personal. Sobretot en aquells casos més extrems. D’aquí l’acord. Ha de permetre que una família que es trobi en aquestes circumstàncies tingui a la seva disposició els recursos necessaris per oferir una millor atenció al nadó.

Aportar experiència personal

Actualment el servei de Neonatologia i Pediatria d’Althaia forma els pares durant l’ingrés. Dona consells bàsics en temes com alimentació, cures al nadó, medicació o pautes de descans. Després de l’estada a l’hospital, el seguiment del nadó es fa a través de consultes externes.

Amb el conveni, Som Prematurs col·laborarà amb els professionals sanitaris en la formació i assessorament de les famílies amb embaràs de risc i dels pares i mares dels infants prematurs. Aporten les seves pròpies experiències personals.

Som Prematurs

Som Prematurs és una associació sense ànim de lucre que ofereix suport als pares i mares, sigui a l’hospital mateix, a peu d’incubadora, o després de l’alta hospitalària del nadó. La formen mares, pares, familiars, professionals sanitaris, a més a més d’entitats i institucions, que han viscut i compartit l’experiència de tenir un nadó prematur o bé que estan interessades en la prematuritat i en les seves conseqüències.

Assessora les famílies i els proporciona un espai de trobada per compartir experiències, resoldre dubtes, amb la finalitat que el nadó estigui tan ben atès com sigui possible. També ofereix suport per fer tràmits administratius, cures a casa o altres aspectes que generen angoixa o inquietud. La voluntat és que no hagin d’afrontar en solitari les dificultats que sorgeixen i es deriven d’un naixement prematur, abans de les 37 setmanes de gestació.

La llet materna

A les famílies més necessitades amb nadons prematurs atesos a l’Hospital de Sant Joan de Déu, Som Prematurs els donarà extractors de llet materna i una nevera per transportar-la. S’ha de tenir en compte que l’alletament matern és la millor font de nutrició per a un nadó acabat de néixer, ja que molts dels seus components tenen la missió de protegir-los contra infeccions i malalties.

D’acord amb la Fundació Althaia, l’entitat també lliurarà a cada família una gorra i uns peücs per tal d’oferir als infants prematurs roba adequada a la seva mida.