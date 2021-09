El carrer de la Pujada del Castell passarà a ser una zona de vianants i els vehicles hi hauran de circular com a màxim a 20 km/h. Els treballs per fer-ho possible (i que inclouen la desaparició de les actuals voreres estretes) començaran aquest dimecres mateix i, segons l'Ajuntament de Manresa, permetran que les persones que hi transiten a peu ho facin amb més seguretat que ara.

En un comunicat, el consistori explica que el departament encarregat de les obres és la Secció de Transport, Estacionaments i Qualitat Ambiental de l’Ajuntament de Manresa.

El canvi de regulació del trànsit a zona de vianants afectarà el tram de la Pujada del Castell situat entre el Passatge Ribera i la carretera de Vic, i també del carrer Pujada al Parc del Castell. Aquesta regulació comporta un límit de velocitat a 20km/h, la prohibició d’estacionament i la utilització de tot el vial per part dels vianants, que tindran preferència respecte els vehicles.

Els treballs, que tenen una durada de cinc dies, inclouen la instal·lació de senyalització vertical i horitzontal i instal·lació de pilons.

L'Ajuntament assenyala que les associacions de veïns afectades per les obres, Vic-Remei i Passeig i Rodalies, donen suport a l'actuació.