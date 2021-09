La fira Ecoviure ja té a punt el programa de les jornades professionals que tindran lloc del 3 al 5 d’octubre i que seran la prèvia al cap de setmana de fira mercat adreçat al públic generalista. Les jornades professionals estaran centrades en l’agricultura ecològica, l’aigua, els residus i les energies renovables, i estan organitzades per entitats de referència en aquests àmbits com són l’Escola Agrària de Manresa, Aigües de Manresa i el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus. Amb aquesta proposta, novetat de l’edició d’enguany, Ecoviure reforça el seu posicionament entre el públic professional i amplia la seva durada, que passa a ser de gairebé una setmana sencera sumant la part professional i la part adreçada al públic. Les inscripcions per a les jornades professionals estaran properament actives en aquesta web.

La primera jornada que es farà girarà entorn a l’ agricultura ecològica i està programada per al dimarts 5 d’octubre. Es tracta d’una jornada tècnica en línia en què es parlarà sobre l’aprofitament d’aigües pluvials en una finca ecològica, els assecadors solars en agricultura i el sòl viu en agricultura. Aquesta jornada està organitzada per l’Escola Agrària de Manresa.

La següent jornada serà la primera Jornada Tècnica de l'Aigua . Estarà organitzada per Aigües de Manresa i se centrarà en aspectes com la circularitat, la qualitat i la digitalització. Tindrà lloc el dimecres 6 d'octubre i neix amb l'objectiu de crear un espai compartit per a empreses, entitats públiques i centres de recerca per parlar sobre el cicle integral de l'aigua.

El dijous dia 7 d'octubre serà el torn dels residus, en una jornada organitzada pel Consorci del Bages per a la Gestió de Residus on s'exposaran diferents experiències de canvi en el model de recollida de residus, com són la implementació del porta a porta o dels contenidors tancats. També hi haurà una taula rodona amb la participació dels professionals que estan a peu de carrer i una sessió de coaching.

El Fòrum Energia, una cita consolidada

El Fòrum Energia és ja una cita consolidada per als professionals del sector de les energies renovables. Com és habitual, es farà el divendres anterior a la fira, el dia 7 d’octubre, i aquest any el tema girarà a l’entorn de les estratègies col·laboratives en transició energètica. Hi participaran experts, tècnics de l’administració i professionals de diferents empreses dedicades a les energies renovables, que hi exposaran experiències relacionades amb les comunitats energètiques o la gestió i el consum col·laboratius.

Una setmana dedicada al medi ambient

Ecoviure, que tindrà lloc a Manresa del 5 al 10 d’octubre, és una de les fires més antigues de Catalunya dedicada al medi ambient i la sostenibilitat. Enguany, la fira es farà durant més dies, amb dos grans blocs diferenciats adreçats al públic professional i al generalista. El cap de setmana, el Palau Firal de Manresa s’omplirà de propostes d’alimentació ecològica, cosmètica natural, tèxtil sostenible, bioconstrucció, etc., que es complementaran amb tallers, tastos i un programa específic adreçat al públic infantil: el Petit Ecoviure.

Ecoviure està organitzada per l’Ajuntament de Manresa i la Fundació Turisme i Fires de Manresa amb col·laboració de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Cambra de Comerç de Manresa, el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, Aigües de Manresa i l’Escola Agrària de Manresa.