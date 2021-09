Meandre associació per a la preservació del patrimoni natural del Manresa i el Pla de Bages, la delegació del Bages de la Institució Catalana d'Història Natural, el Saüquer, el Fanal, la Plataforma Clima Bages i Salvem el Pla de Bages fan una crida unitària per assistir a la concentració en contra de l’ampliació de l'aeroport que proposa AENA , que tindrà lloc el proper 19 de setembre a les 12 del migdia al carrer de Tarragona, entre les places Espanya i dels Països Catalans de Barcelona.

En un comunicat conjunt han manifestat que "considerem l'ampliació de la tercera pista del Prat del tot incoherent amb l'estat d'emergència climàtica en el que ens trobem ", que "no acceptem la destrucció dels aiguamolls i la llacuna de la Ricarda a l'estreta franja que queda del Delta del Llobregat amb la conseqüent pèrdua de biodiversitat i destrucció del seu sistema hidrològic, i que "considerem incomprensible proposar l'augment del tràfic aeri amb el conseqüent augment d’emissions de diòxid de Carboni CO2 a l’atmosfera en els propers anys, proposta que va en contra dels l'Acord de París, acord dins del Conveni Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (CMNUCC), que estableix mesures per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle a partir de l'any 2020".

Alhora, remarquen que "considerem negacionistes AENA i els partits polítics que l’avalen per no tenir per res en compte el preocupant recent informe del IPCC, comitè de científics experts en el clima vinculat a la ONU , que fa una crida a la responsabilitat dels governs d’arreu del mon per considerar els propers 10 anys vitals per evitar efectes catastròfics, dels quals, ja n’hem tingut molts exemples els últims anys”.

“Fem una crida molt en especial a pares i mares, i a àvies i avis pel fet que seran les seves filles, fills, netes i néts els que viuran els desastres climatològics previstos per la ciència, l’augment exponencial de les migracions i conflictes bèl·lics per causa del clima i manca d'aigua. Segons el IPCC, els països de la riba mediterrània estan considerats especialment afectats per les sequeres i fenòmens climatològics violents”.

“No podem fallar a les futures generacions “, conclouen