L’equip de govern de l'Ajuntament de Manresa proposa establir un recàrrec del 50% de la quota de l’IBI dels habitatges que estiguin desocupats sense una causa justificada durant més de dos anys a aquells propietaris que siguin titulars de tres o més immobles en aquesta situació. Segons dades de gener de 2021, a Manresa hi ha 7.352 habitatges sense empadronament, el 73% dels quals està a mans de petits tenidors. Seguint la línia de les actuacions que ja s’han posat en marxa per mobilitzar habitatge buit (vegeu-les en aquest enllaç), l’equip de govern planteja ara un recàrrec de la quota de l’IBI per tal de seguir incentivant que els pisos buits es posin al mercat amb la finalitat de recuperar-ne l’ús.

La proposta de modificació de l’ordenança es troba ara en període d’audiència pública i fins al 21 de setembre perquè la ciutadania pugui fer les seves aportacions (ho trobareu en aquest enllaç), i és previst que es porti al ple d’octubre per a la seva aprovació inicial, moment en el qual s’obrirà un període d’al·legacions abans que el tràmit quedi aprovat de manera definitiva.

D’acord amb la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del Dret a l’Habitatge, tindrà la consideració d’immoble desocupat amb caràcter permanent aquell que romangui buit sense causa justificada per un termini de més de dos anys. A aquest efecte, són causes justificades de desocupació de l’habitatge el trasllat per raons laborals; el canvi de domicili per una situació de dependència; el fet que la propietat de l'habitatge sigui objecte d'un litigi judicial pendent de resolució, o que l’habitatge es destini a una activitat econòmica legalment registrada i així s’acrediti.

Ja es poden sol·licitar els ajuts a petits tenidors

Amb el mateix objectiu d’incentivar que els pisos buits puguin recuperar el seu ús com a habitatge, en el ple del mes de maig es van aprovar per unanimitat quatre línies d’ajuda dirigides a petits tenidors, la tipologia majoritària a la ciutat (amb el 73% d’habitatge buit). Aquest mes d’agost s’han obert totes les convocatòries i la ciutadania ja pot sol·licitar-les de manera presencial o telemàtica.

La primera línies d’estímul és la devolució del 100% de l’IBI d’immobles que participin de programes de borsa de lloguer social de l'Ajuntament de Manresa, ja sigui per la via de la cessió, arrendament, donació o qualsevol altra (es pot sol·licitar en aquest enllaç). La segona línia permetrà ampliar la cobertura de l’Aval Lloguer establerta per la Generalitat de Catalunya, que és de sis mesos, amb tres mesos més (es pot sol·licitar en aquest enllaç). I la tercera preveu atorgar subvencions per compensar les persones propietàries, que no tinguin la consideració de grans tenidores, dels costos deriv ats de l’allargament de procediments judicials de recuperació d’habitatges (es pot sol·licitar en aquest enllaç).

La quarta línia d’ajuda fa referència als microcrèdits, també destinada a petits propietaris, per a l’arranjament d’habitatges buits, que ja fa uns anys que funciona i que té com a objectiu incrementar l’obtenció de cèdules d’habitabilitat per fer créixer el parc de lloguer, especialment el del Centre Històric. Així, en una primera ronda de la convocatòria, es resoldran les peticions relatives al Centre Històric i, en la segona, es valoraran la resta de sol·licituds. Es pot demanar un microcrèdit de fins a 12.000 euros, a un interès del 0% i a retornar en 6 anys, en quotes mensuals (es pot sol·licitar en aquest enllaç).

A més a més, s’ha iniciat el Programa municipal d'identificació d'edificis d'habitatges susceptibles d'implantació d'un ascensor, per tal de subvencionar el cost que tenen els treballs de redacció de l’informe tècnic necessari per valorar la viabilitat d’implantació d’un ascensor en edificis situats a l’àmbit del Centre Històric de Manresa (es pot sol·licitar en aquest enllaç).

Totes les accions formen part del Pla Local d’Habitatge de Manresa 2017-2022